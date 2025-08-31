Maior operadora de trilhos do Brasil evita emissão de 115 mil toneladas de CO2 em seis meses

O setor de transportes é responsável por cerca de 14% das emissões globais de gases estufa e a escolha por modais mais sustentáveis e menos poluentes pode fazer toda a diferença nessa conta. No Brasil, onde ainda dependemos fortemente das rodovias, o uso de trens e metrôs se tornam aliados na descarbonização.

A Motiva, ex-CCR e maior operadora privada de trilhos do Brasil, calculou que seus modais evitaram a emissão de 115.721 toneladas de gases de efeito estufa apenas no primeiro semestre de 2025, resultado da substituição do carro e ônibus por milhões de brasileiros.

A companhia de infraestrutura opera em três dos maiores mercados do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e aposta em trens e metrôs para a construção de cidades mais eficientes e sustentáveis.

O cálculo considerou que cada passageiro percorre em média 5 km por viagem, e caso não houvesse transporte sobre trilhos, 20% optariam pelo carro individual e 80% pelo ônibus.

"Se a comparação fosse feita apenas com veículos particulares, o impacto ambiental positivo seria ainda maior", destaca a empresa.

Além de ajudar no combate à crise climática, a escolha por estes meios de transporte reduz a poluição do ar, diminui o tempo perdido no trânsito e melhora indicadores de saúde pública nos grandes centros urbanos.

São Paulo lidera impacto positivo

O impacto mais expressivo veio de São Paulo, onde as linhas da companhia registraram quase 299 milhões de embarques, evitando 93.769 toneladas de CO₂ equivalente.

Na Bahia, o Metrô transportou 57 milhões de passageiros e evitou 17.880 toneladas de emissões. No Rio de Janeiro, o VLT Carioca, com quase 13 milhões de embarques, impediu a liberação de 4.072 toneladas de poluentes na atmosfera.

Segundo a Motiva, o plano é ampliar esse impacto positivo nos próximos anos, consolidando trens e metrôs como alternativa viável ao modelo rodoviário predominante no Brasil.