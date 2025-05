BASF investe R$ 8 milhões para fortalecer a educação ambiental e científica e gerar renda

Em 2024, a BASF destinou R$ 8 milhões para apoiar projetos sociais em todo o Brasil, beneficiando mais de 550 mil pessoas. A ação faz parte da estratégia de engajamento social da empresa, que há 10 anos investe em educação, sustentabilidade e inclusão.

Ao longo dessa década, a BASF já aplicou cerca de R$ 156 milhões em projetos que buscam transformar a realidade de comunidades em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Com foco em educação ambiental, científica e profissionalizante, a BASF está empenhada em formar jovens para as profissões do futuro, com ênfase nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

“Acreditamos que a educação é tão transformadora quanto a química. Nossos objetivos de negócios devem atender a demandas sociais, capacitando pessoas para um mundo digital e ambientalmente consciente”, afirma Caroline Lima, gerente de Sustentabilidade da BASF para a América do Sul.

Capacitação em STEM e a geração de oportunidades

Entre as iniciativas de destaque está o Programa de Voluntariado Corporativo, que mobilizou mais de 65 mil colaboradores da BASF em 71 ações no Brasil. Essas ações beneficiaram 68 entidades em diversas regiões, promovendo a inclusão social de grupos sub-representados e gerando impacto positivo nas comunidades.

A BASF acredita que a capacitação profissional, especialmente nas áreas de STEM, é um caminho importante para promover a geração de renda e a sustentabilidade.

Um exemplo do impacto dessa estratégia é o programa "Trilha Diversidade na Educação", em parceria com a Junior Achievement Bahia (JA Bahia), em Camaçari. O programa oferece formação em habilidades STEM para estudantes negras de escolas técnicas locais, além de prepará-los para o mercado de trabalho e promover vivências empresariais.

Mais de 80 mulheres participaram da iniciativa, e algumas delas conseguiram estágios na BASF, dando um importante passo para suas carreiras.

Parcerias para a educação e sustentabilidade

A BASF também investe em parcerias com o poder público para ampliar o alcance de suas ações. Em Guaratinguetá, São Paulo, a companhia patrocinou o programa "Feira Limpa", com o objetivo de conscientizar feirantes e consumidores sobre o descarte adequado de resíduos.

O projeto resultou na transformação de materiais orgânicos em adubos utilizados em jardins públicos, gerando benefícios ambientais e econômicos para a cidade.

Além disso, a empresa contribui para o fomento à leitura e ao aprendizado em comunidades carentes por meio do projeto "Mundoteca", que instalou bibliotecas em escolas públicas de Jaboatão dos Guararapes (PE), Guaratinguetá (SP) e Dias D’Ávila (BA). A iniciativa disponibiliza aos alunos um acervo literário variado, além de promover atividades educacionais complementares.

Apoio à biodiversidade e à geração de renda

No campo da sustentabilidade, a BASF ainda apoia o projeto "Colmeias Urbanas", em São Bernardo do Campo (SP), que visa proteger a biodiversidade local e gerar novas fontes de renda para as comunidades. A iniciativa, patrocinada pela empresa, trabalha com a criação de abelhas sem ferrão, essenciais para o equilíbrio ambiental.

Além da entrega de colmeias, o projeto oferece oficinas de meliponicultura, educação ambiental e produção de mel, um alimento nutritivo e seguro.