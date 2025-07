Lojas Renner S.A. é primeira varejista do mundo a publicar dados financeiros sobre sustentabilidade

A Lojas Renner S.A. deu mais um passo em sua trajetória de liderança em sustentabilidade ao publicar seu primeiro relatório alinhado às normas IFRS S1 e S2, emitidas pelo International Sustainability Standards Board (ISSB).

A companhia tornou-se, assim, a primeira varejista do mundo e a segunda empresa em todos os setores da economia a adotar voluntariamente e de forma antecipada estas normas internacionais, em um movimento que reforça seu compromisso com a geração de valor para seus stakeholders e para a sociedade como um todo.

O relatório revela que os efeitos positivos líquidos das iniciativas relacionadas à sustentabilidade em diferentes áreas do negócio chegaram a R$ 100 milhões no resultado operacional de 2024, mesmo considerando os efeitos negativos causados por eventos climáticos extremos como inundações e ondas de calor. Já para o horizonte de dez anos, a projeção indica geração líquida de caixa consistente, de R$ 191 milhões a R$ 217 milhões.

Estes ganhos estão associados principalmente ao consumo de energia renovável de baixo impacto e ao aumento das receitas com a venda de produtos mais sustentáveis. São números, ainda que iniciais, que já confirmam o grande potencial de ganhos e validam a convicção da companhia em aliar moda responsável à criação de valor duradouro para todos os seus públicos e para o meio ambiente.

“A publicação do relatório reforça nosso compromisso com a integração entre sustentabilidade e desempenho financeiro, indo além do que já fazemos com nossos relatórios anuais, e representa uma evolução na forma como tratamos os temas ESG: com profundidade, mensuração e clareza para o nosso ecossistema, os investidores e o mercado”, diz o vice-presidente de finanças, administrativo e de relações com investidores, Daniel Martins dos Santos. “Tudo isso contribui para decisões cada vez mais embasadas e resilientes frente aos desafios climáticos e reforça nosso papel como agente de transformação no setor. Estamos orgulhosos por liderar esse movimento”, complementa o executivo.

As normas IFRS representam um novo padrão global para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Com dois anos de antecipação ao prazo previsto, as divulgações referentes ao tema na companhia foram preparadas de acordo com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CBPS 01 e 02, equivalentes às Normas de Divulgação de Sustentabilidade IFRS S1 e S2 emitidas pelo ISSB e resoluções da CVM, 193/2023, 217,218/2024 e 227/2025.

Com esse movimento, a Lojas Renner S.A. amplia ainda mais a integração entre estratégia de negócios, análise financeira e sustentabilidade, pois as novas normas atestam a sua resiliência frente aos impactos das mudanças climáticas e garantem transparência às suas ações, a partir de informações submetidas a um processo de auditoria externa. Isso permitirá, por exemplo, que as empresas com iniciativas responsáveis tenham um diferencial competitivo, podendo ser reconhecidas por acionistas, investidores, credores e autoridades reguladoras.

De olho no consumidor: sustentabilidade e responsabilidade social são alguns dos fatores determinantes na decisão de compra, segundo pesquisas da empresa (LOJAS RENNER S.A./Divulgação)

Oportunidades, riscos e transição

A publicação traz, ainda, uma análise estruturada dos riscos climáticos que podem impactar o desempenho da companhia, se não gerenciados, entre eles inundações, ondas de calor, incêndios florestais e secas meteorológicas. Também apresenta oportunidades associadas à crescente demanda por produtos sustentáveis, à utilização de energia renovável de baixo impacto e à adoção de novas tecnologias. O plano de transição para o uso de matérias-primas de menor impacto está entre os destaques, ao avaliar não apenas o seu custo, mas também o potencial de retorno e o fortalecimento da reputação da marca.

Em relação à procura por produtos de moda com atributos mais sustentáveis, segundo pesquisa realizada regularmente pela companhia, a sustentabilidade e a responsabilidade social são alguns dos fatores determinantes na decisão de compra dos consumidores. A partir daí, foram projetados os fluxos de caixa futuros, considerando as receitas incrementais com a ampliação da participação de produtos confeccionados com matérias-primas mais sustentáveis de acordo com os avanços previstos no plano de transição, deduzidas dos custos de vendas e despesas variáveis.

Quanto ao consumo de energia, a Lojas Renner S.A. alcançou já em 2021 o patamar de 100% da demanda suprida por fontes renováveis de baixo impacto – solar, eólica e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) –, que têm baixa emissão de gases de efeito estufa. Para alcançar e permanecer neste nível, a companhia firmou contratos de longo prazo no mercado livre de energia, além de fomentar o investimento em empreendimentos deste tipo e, em 2024, obteve desconto médio de preços de 24% em relação à energia convencional conectada à rede.

Resultados validam mais de uma década de compromissos

A adesão antecipada da Lojas Renner S.A. às novas normas IFRS S1 e S2 é um desdobramento natural da visão da empresa, que adotou a sustentabilidade como valor corporativo desde 2013 para fortalecer sua capacidade de oferecer moda responsável, gerar valor e entregar resultados consistentes para clientes, colaboradores, investidores e para a sua cadeia de fornecimento. Agora, após a mensuração financeira dos impactos climáticos, já se revela ganhos perceptíveis na agenda de sustentabilidade: além de maior eficiência operacional, a companhia tem ampliado o engajamento de seus stakeholders e captado a atenção de investidores voltados para o longo prazo.

A publicação IFRS S1 e S2 também está alinhada aos compromissos públicos de sustentabilidade da varejista para 2030, que incluem a transição para um negócio de baixo carbono, circularidade dos produtos e rastreabilidade das cadeias produtivas. A companhia avança, assim, na construção de um ecossistema de negócios com base nas melhores práticas ESG, com governança robusta e inovação integrada à estratégia.

Lojas Renner S.A.: empresa alcançou já em 2021 o patamar de 100% da demanda suprida por fontes renováveis de baixo impacto – solar, eólica e pequenas centrais hidrelétricas (LOJAS RENNER S.A./Divulgação)

Relatório elaborado em colaboração entre áreas e padrão internacional

O processo de elaboração do relatório foi coordenado pelas áreas de sustentabilidade e controladoria da companhia, com participação direta de riscos, governança corporativa, planejamento financeiro e relações com investidores. Esse processo permitiu uma integração ainda maior entre diversas áreas e o aprofundamento dos temas. Um dos resultados concretos é a maior recorrência deste assunto nas agendas dos comitês que apoiam o conselho de administração, fazendo com que isso esteja cada vez mais presente na agenda transversal da companhia, o que é um dos objetivos das novas normas IFRS. Além disso, com a publicação antecipada do documento, a Lojas Renner S.A. contribui positivamente para o mercado que também se prepara para a adoção obrigatória em 2026.

A metodologia seguiu os princípios do COSO ERM 2017, com análises quantitativas e qualitativas validadas por comitês internos, pelo conselho de administração, além de auditoria externa.