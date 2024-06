Ambipar e John Deere firmam parceria de gestão de resíduos

A Ambipar, companhia de gestão ambiental, firmou parceria estratégica com a fabricante de equipamentos John Deere para assumir a gestão de todos os resíduos gerados nas fábricas da companhia em Indaiatuba e São Paulo. O contrato ainda estabelece que a companhia pode assumir a gestão do resíduo em outras unidades de acordo com o vencimento dos contratos vigentes atualmente e do atingimento de objetivos.

Além disso, a parceria ainda propõe que a fabricante apoie a estratégia de gestão de frota da Ambipar, fornecendo suportes técnico e operacional em todo o país. O contrato estipula que a companhia de gestão ambiental passe a utilizar equipamentos pesados fornecidos e gerenciados pela John Geere nos próximos anos.

Com a contratação, a John Deere estima otimizar a sua cadeia de suprimentos e diminuir as emissões de carbono no escopo 3, ou seja, ligadas aos fornecedores e parceiros.

Para Tercio Borlenghi Júnior, CEO da Ambipar, a parceria reflete o compromisso de ambas as empresas com a responsabilidade ambiental e a eficiência operacional. “A união das forças tem como objetivo impulsionar a economia circular, contribuindo para descarbonização do setor de máquinas no país”, aponta.