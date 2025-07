Randoncorp (RAPT4) anuncia aumento de capital de até R$ 200 milhões

O conselho de administração da Randoncorp (RAPT4) aprovou um aumento de capital social da companhia, por meio de subscrição privada de novas ações ordinárias e preferenciais. O valor do aumento poderá variar entre R$ 76,17 milhões e R$ 200 milhões.

Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira, 15, a multinacional de transporte e mobilidade detalhou que serão emitidas entre 7,62 milhões e 9,32 milhões de ações ordinárias e entre 2,76 milhões e 16,95 milhões de ações preferenciais.

O preço de emissão das ações foi fixado em R$ 7,14 para as ações ordinárias e R$ 7,87 para as preferenciais, com um deságio de 10% sobre a média ponderada das cotações dos papéis da empresa nos últimos 60 pregões.

Os recursos captados com o aumento de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital e do patrimônio da Randoncorp, buscando proporcionar maior robustez financeira à companhia.

O processo de subscrição das ações prevê que os atuais acionistas da empresa terão direito de preferência na proporção de 8,004436%, com o período para exercício do direito de 21 de julho a 19 de agosto de 2025. As ações deverão ser integralizadas à vista.

Caso haja sobras de ações não subscritas após o prazo de exercício, os acionistas terão direito ao rateio proporcional das sobras. A homologação do aumento de capital ocorrerá após a subscrição das ações, podendo ser realizada de forma parcial, desde que seja atingida a quantidade mínima estabelecida.