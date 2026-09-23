Aliança indígena de proteção à Amazônia vence prêmio internacional de 1 milhão de euros

Representantes dos povos A'i Cofán, Siekopai, Siona e Waorani, que integram a Alianza Ceibo, vencedora do Prêmio Gulbenkian para a Humanidade 2026 (Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15h00.
Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 15h01.
Quatro povos indígenas amazônicos uniram forças para além das fronteiras de seus países para barrar garimpo ilegal, travar a exploração petrolífera e proteger mais de dois milhões de hectares de floresta tropical.
Nesta quarta-feira, 23, esse trabalho de mais de uma década foi reconhecido com um dos prêmios mais valiosos do mundo na área de sustentabilidade.
A Alianza Ceibo foi anunciada como vencedora do Gulbenkian para a Humanidade 2026, com premiação de 1 milhão de euros e júri presidido pela ex-chanceler alemã Angela Merkel.
Ao todo, foram 304 candidaturas de 73 países. Segundo Merkel, o reconhecimento é dado a quem demonstra "compromisso excecional com a Terra e com a coexistência global entre as pessoas e o planeta".
Formada pelos povos A'i Cofán, Siekopai, Siona e Waorani, a aliança atua no Equador, Peru e Colômbia.
Entre suas conquistas estão vitórias judiciais que anularam 52 concessões de mineração ilegal em território A'i Cofán, garantiram título de propriedade de terra ancestral ao povo Siekopai e estabeleceram precedente nacional sobre consentimento prévio das comunidades diante de projetos extrativistas.
A iniciativa também já instalou sistemas de água potável que beneficiam mais de 6.500 pessoas afetadas pela contaminação por petróleo na Amazônia equatoriana e colombiana, além de levar energia solar a 208 famílias, sete escolas e 14 postos de vigilância territorial.
Em setembro de 2026, o governo equatoriano deu reconhecimento oficial aos modelos educativos desenvolvidos pelas comunidades, permitindo sua adoção pelo sistema público de ensino nos territórios A'i Cofán, Siekopai e Waorani , um marco que integra conhecimentos ancestrais e línguas indígenas ao currículo formal.
Para o presidente da Fundação Gulbenkian, António Feijó, a Alianza Ceibo é "um exemplo poderoso da liderança indígena na luta pela justiça climática".
O cofundador da aliança Hernán Payaguaje, do povo Siekopai, destacou o papel das parcerias construídas ao longo dos últimos dez anos: "Estas alianças permitiram-nos chegar a mais territórios, estabelecer ligação com mais pessoas e fazer crescer um movimento regional."
Segundo ele, mais investimento na autonomia dos povos indígenas "é uma verdadeira alternativa e uma garantia para sustentar a defesa dos nossos territórios e das nossas vidas".
O prêmio de 1 milhão de euros deve ajudar a Alianza Ceibo a ampliar seu modelo de atuação, com investimento em educação comunitária e formação de novas lideranças indígenas, em um momento em que organizações indígenas ao redor do mundo enfrentam dificuldades de financiamento.
"Este prêmio reconhece a luta que travamos desde os nossos antepassados e demonstra o seu verdadeiro impacto no mundo: os povos indígenas, que sempre viveram aqui, são fundamentais para proteger a floresta tropical e encontrar soluções para as alterações climáticas", conclui a cofundadora da Alianza Ceibo Nemonte Nenquimo, do povo Waorani.