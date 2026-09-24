ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Clínica carioca de check-up para executivos chega a São Paulo com aposta em longevidade

Com 35 anos no Rio e mais de 250 mil check-ups, a unidade será inaugurada na Vila Olímpia nesta quinta-feira: "A prevenção é a forma mais inteligente de cuidar da saúde", diz cofundador à EXAME

Gilberto Ururahy e Galileu Assis, fundadores da clínica, na inauguração da SP Check-up, em São Paulo (Divulgação)

Gilberto Ururahy e Galileu Assis, fundadores da clínica, na inauguração da SP Check-up, em São Paulo (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14h00.

Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 14h14.

Priorizar nos meus resultados Google

A poucos metros da Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, abre as portas nesta quinta-feira, 24, a SP Check-up, nova unidade da clínica carioca que realiza check-ups médicos voltados a executivos há mais de 35 anos. 

Localizada na Vila Olímpia, a escolha não foi por acaso: a região concentra um dos maiores polos corporativos da América Latina, cercada por empresas e escritórios.  

O check-up completo dura cerca de cinco horas. Em um único dia, o paciente passa por 12 especialidades médicas e recebe, em até 24 horas, um raio-x detalhado da própria saúde, incluindo avaliação de fatores de risco e um plano de acompanhamento personalizado.

"A prevenção é a forma mais inteligente de cuidar da saúde", destacou o médico Gilberto Ururahy, especializado em medicina preventiva e cofundador da clínica, em entrevista à EXAME.

É essa missão que guia o negócio desde o início, e que, para ele, deveria guiar o sistema de saúde como um todo.

"Vivemos um sistema em que a prioridade é ver o indivíduo doente, como a 'cereja do bolo'. E tratar doença é caro, por isso que as pessoas buscam planos de saúde. O remédio seria a prevenção, é muito mais barato" afirmou.

A história da clínica começou com uma pergunta despretensiosa. Em 1988, um amigo canadense de Gilberto, radicado no Rio de Janeiro, comentou que era hábito, em seu país, realizar check-ups completos para executivos.

Mas será que existiria algo parecido na cidade? O médico procurou e não encontrou, então foi a Nova York estudar o modelo de perto.

"O check-up médico nasceu no início dos anos 60, com o programa espacial americano. O homem só poderia ser lançado ao espaço em plena condição de saúde", conta.

Sem nada similar no Brasil, ele importou o conceito e adaptou à realidade local.

Segundo o cofundador, a ideia foi “tropicalizar dentro das necessidades”. Nascia ali a Med-Rio Check-up, hoje com mais de 250 mil check-ups realizados, unidades no Rio (a original e uma na Barra da Tijuca, desde 2012) e em Belo Horizonte (desde 2000), além de consultorias internacionais em Angola e projetos em estudo para Lisboa e Miami.

O check-up como investimento

Um dos diferenciais é a rapidez dos resultados de exame e olhar 360 para a saúde de cada indivíduo.

Segundo o médico, dois casos ilustram bem os benefícios: os pacientes deram entrada em emergências com os exames em mãos e foram direto para o centro cirúrgico, ganhando tempo decisivo no tratamento.

O argumento para convencer empresas a investir em prevenção também é financeiro. "Custa caro para uma empresa perder um executivo estratégico”, refletiu.

Ele também lembra que o coração ainda é o maior vilão: 40% dos óbitos no mundo são decorrentes de doenças cardiovasculares.

Mas aposta que esse cenário deve mudar nas próximas décadas. Não porque as doenças vão piorar, mas porque a medicina deve conseguir atuar no problema cada vez antes e melhor.

“Nos próximos 20, 30 anos, o coração deixará de ser o órgão que mais mata. Será o câncer, porque o grande desafio ali ainda é o diagnóstico precoce”, afirmou.

Da prevenção à longevidade

Se o check-up é a porta de entrada, a conversa com Gilberto caminha naturalmente para um tema mais amplo: como viver mais, e melhor?

O especialista resume os três pilares de uma vida saudável: alimentação equilibrada, atividade física regular e sono de qualidade.

"A atividade física regular é a vacina para tudo", resume.

Ele também aponta o estresse como um dos principais inimigos silenciosos da saúde de líderes.

Ao lado do físico, Gilberto insiste em um ponto cada vez mais consolidado em faculdades de medicina no mundo: espiritualidade, mas não no sentido religioso, mas como fonte de propósito.

Espiritualidade não é religiosidade. É o indivíduo ter fé. Fé que gera esperança, esperança gera motivação, e a motivação é a mola da vida”, complementa.

E é nesse ponto que a ideia de longevidade ganha um contorno mais humano.

Para o médico, viver mais só faz sentido se vier acompanhado de autonomia.

“Não adianta o cara chegar aos 80 numa cadeira de rodas, sendo empurrado. Tem que ter uma vida boa: viajando, vivendo, fazendo acontecer. A vida prossegue”, resume.

A música também é assinatura do novo espaço. Painéis com instrumentos decoram os ambientes, e uma clave de sol simboliza o conceito por trás do projeto: "representa a harmonia e o equilíbrio, tudo que a saúde precisa", explica Gilberto.

O toque musical não para na decoração: diariamente, jovens talentos da música brasileira se apresentam ao vivo na clínica, parte da iniciativa social "Música ao Topo da Arte", que já roda há 8 anos na unidade do Rio e chega agora a capital paulista.

A inauguração da SP Check-up, aliás, coincide com o lançamento do quinto livro da clínica, dedicado justamente a longevidade.

  • 1/10 (448575416_494779179650726_3584766098493326239_n PEDRO VINICIO)

  • 2/10 (428066963_1727022854453411_96766554181684841_n)

  • 3/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 4/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 5/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 6/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 7/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 8/10 (Arte de Pedro Vinicio)

  • 9/10 (423417218_301400826273630_3611564935688358142_n)

  • 10/10 (436239998_1143112307037962_4025726535003911197_n)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeBem-estarSaúdelongevidadeExecutivos

Mais de ESG

'A luta contra a mudança climática tem rosto', diz Angela Merkel sobre comunidades da Amazônia

Semana do Clima: IA já antecipa o próximo desastre. E o Brasil, está pronto?

Aliança indígena de proteção à Amazônia vence prêmio internacional de 1 milhão de euros

Na Semana do Clima de NY, fundo de florestas chega a 3/4 da meta e busca US$ 2,7 bi até dezembro

Mais na Exame

ExameLab

Celulares para idosos: veja 5 modelos indicados em 2026

Apresentado por DIAGEO

Da prateleira à mesa: como funciona a checagem de bebidas da Diageo

Ciência

Eclipse solar total será um dos mais longos do século e poderá durar mais de seis minutos

Um conteúdo Esfera Brasil

SP, MG e RJ concentram maior parte do eleitorado ativo em 2026