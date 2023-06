Rio de Janeiro retoma grandes eventos e será sede do G20 em 2024

Depois de sediar os Jogos Olímpicos de 2016 e a final da Copa do Mundo de 2014, o Rio de Janeiro se prepara para ser a sede da cúpula dos chefes de Estado do G20 em 2024. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro (PL). “É oficial! As 20 maiores potências econômicas mundiais estarão reunidas, e serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30”, escreveu no Twitter.

A demanda para que o Rio sediasse o encontro foi apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no começo do mandato. O encontro dos líderes mundiais acontece em novembro do ano que vem.

O Rio de Janeiro quer voltar a ser palco de grandes eventos e atrair negócios e mais investimentos para o estado. Ainda neste ano, em dezembro, vai receber a presidência rotativa do grupo de líderes, hoje exercida pela Índia.

“Tudo isso foi possível graças aos esforços e empenho que estamos tendo em promover o Rio de Janeiro para o mundo. Esse encontro é um marco para a nossa história. Vamos comemorar! O mundo com os olhos voltados para o RJ”, acrescentou o governador.

Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) global, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população.

G20

Além do Brasil, o G20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.

Fundado em 1999, após a crise financeira asiática, o G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional, atuando no fortalecimento da governança global em relação às principais demandas econômicas mundiais.

A cúpula de chefes de Estado acontece anualmente. O grupo se concentrava em questões macroeconômicas, mas expandiu a agenda para abordar também comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e ações anticorrupção.