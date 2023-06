Rio dobra o número de empresas interessadas em investir no estado em 2022

O Rio de Janeiro tem atraído cada vez mais investimentos. Em 2022, o número de empresas industriais interessadas em investir no estado mais que dobrou, segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin) do Estado do Rio de Janeiro. Foram 92 pedidos de incentivos fiscais no ano passado – 47 a mais que em 2021.

O maior número de pedidos veio de indústrias em geral, seguido por empresas de reciclagem, indústria automotiva, setor energético e segmento de pescados, de acordo com o levantamento.

Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), os números positivos indicam que o setor industrial voltou a apostar no estado. “A concessão de incentivos fiscais favorece a atração de investimentos, contribui para a arrecadação tributária e para a geração de empregos diretos e estimula o desenvolvimento socioeconômico sustentável”, afirmou Castro em informativo do governo fluminense, que destaca algumas ações, entre elas a desburocratização, a rapidez nos processos e uma política de incentivos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinicius Farah, o interesse dos setores deve continuar em expansão, uma vez que a indústria corresponde a 24% do Produto Interno Bruto (PIB) fluminense e gera mais de 600 mil empregos.

Industrialização

O presidente da Codin, Julio Cesar Andrade, acredita que, neste ano, o processo de retomada da industrialização vai ganhar ainda mais força com o aumento da procura para abertura ou ampliação dos negócios no estado.

“A previsão inicial é que o interesse do setor industrial cresça cerca de 10% este ano. Temos uma equipe especializada, pronta para indicar aos empreendedores a melhor forma de investir no Rio de Janeiro”, explicou Andrade no mesmo informativo.