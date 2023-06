Produção industrial no Rio cresce 6,1% no 1º trimestre, aponta estudo do IBGE

A produção industrial no estado do Rio de Janeiro cresceu 6,1% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2022. A informação é da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, os números apontam crescimento de 5,8% na comparação entre março de 2023 e o mesmo mês do ano anterior, e ainda alta de 5,1% no acumulado de 12 meses. Também houve elevação de 0,7% de fevereiro para março.

Para o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), é preciso comemorar os resultados, que indicam o retorno do desenvolvimento econômico no estado. “A pesquisa do IBGE constatou que o nível de produção da indústria fluminense ultrapassou o patamar pré-pandemia, considerando fevereiro de 2020. Isso demonstra não apenas a recuperação do setor no estado, mas sinaliza uma tendência positiva de impacto sobre o crescimento da economia e significa mais empregos e renda para a população”, afirmou na ocasião.

Veja também: Texto da reforma tributária será colocado à prova ainda neste semestre, diz Lira

Rio dobra o número de empresas interessadas em investir no estado em 2022

Ministro das Cidades garante R$ 15 bilhões em investimentos para infraestrutura

Segundo o estudo do IBGE, a atividade petrolífera é uma das responsáveis pelos bons resultados da indústria do Rio de Janeiro. No início de ano, houve o aumento da produção na cadeia de petróleo e gás, como explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

“O governo tem adotado ações para melhorar o ambiente de negócios e possibilitar a expansão e instalação de empresas em território fluminense. É determinante para esses bons indicadores o forte crescimento da construção civil, viabilizado pelos investimentos do PactoRJ em todo o estado”, disse à equipe de Comunicação do governo fluminense.

O PactoRJ é considerado o maior programa de investimentos do estado pelo governo. São cerca de R$ 15 bilhões aplicados em mais de 600 ações, em 92 municípios, para impulsionar a economia.