Rafaela Lotto: “Criei a empresa que, como cliente, eu gostaria de contratar”

A carreira de Rafaela Lotto acompanha de perto a transformação da comunicação digital no Brasil. À frente da YOUPIX, empresa referência no desenvolvimento da creator economy, a executiva construiu sua trajetória profissional combinando criatividade, visão de mercado e a capacidade de identificar tendências ainda em estágio inicial.

Rafaela foi premiada na categoria Economia Criativa do 5º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil, realizado no dia 3 de março. Formada em publicidade, Lotto entrou no mercado quando o universo digital ainda era visto como um território incerto. Incentivada pelo pai a considerar alternativas, decidiu estudar também programação e tecnologia como um “plano B”. O que parecia um caminho paralelo acabou se revelando complementar. Ainda na faculdade, percebeu que publicidade e internet caminhariam juntas, e essa percepção orientou os rumos de sua carreira.

Nas empresas em que trabalhou no início da trajetória, tornou-se rapidamente “a pessoa da internet”, justamente por dominar um conhecimento que começava a ganhar relevância nas estratégias de marketing. À medida que o mercado evoluía, sua carreira avançava no mesmo ritmo. “Percebi muito cedo que aquilo ia dar certo”, afirma.

O passo decisivo veio quando decidiu empreender. Depois de anos atuando do lado do cliente, Rafaela percebeu que muitas demandas relacionadas ao universo digital e aos criadores de conteúdo não encontravam resposta nas agências tradicionais. A solução foi criar o negócio que ela própria gostaria de contratar.

A estratégia se mostrou acertada desde o início. O primeiro cliente procurado reconheceu imediatamente o valor do serviço oferecido — sinal de que havia um espaço ainda pouco explorado no mercado. Com o crescimento das redes sociais e da economia dos criadores, a empresa se consolidou como uma das principais plataformas de conexão entre marcas, influenciadores e cultura digital.

Identificação

Nesse ambiente, a executiva defende que as empresas precisam aprender a lidar com uma nova dinâmica de comunicação. Diferentemente da publicidade tradicional, em que as marcas controlavam integralmente a mensagem, o diálogo com criadores exige abertura e adaptação à linguagem das comunidades digitais.

Para a executiva, o desempenho profissional também está diretamente ligado à identificação com o trabalho realizado. Acreditar no que se faz, afirma, torna mais natural enfrentar os desafios da rotina empresarial e buscar resultados consistentes ao longo do tempo.

Se pensa no legado que gostaria de deixar, Lotto menciona o papel de pioneira em um setor ainda em formação. Seu desejo é que, no futuro, sua atuação seja lembrada como parte da construção de um mercado capaz de gerar oportunidades, criatividade e novos modelos de negócio para diferentes gerações de criadores.

