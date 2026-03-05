Luana Ozemela: “Meu propósito é fazer da tecnologia um instrumento de inclusão”

Vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, Luana Ozemela define sua trajetória em uma palavra: ponte. Filha de pais ativistas do movimento negro, ela construiu uma carreira marcada pela conexão entre mundos que historicamente não dialogam — justiça social e desenvolvimento econômico, setor público e privado, Brasil e exterior.

“Meu propósito no mundo é criar oportunidades, ampliar possibilidades para aqueles que não as têm, e talvez conectar desenvolvimento econômico com inclusão. E mais tarde, obviamente, conectando tecnologia, porque a tecnologia exponencia tudo isso”, afirma.

Luana foi premiada na categoria Impacto Social do 5º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil, realizado no dia 3 de março. A decisão de estudar Economia nasceu ainda no fim dos anos 1990, após ler uma análise crítica às cotas raciais escrita sob a ótica do chamado “equilíbrio geral”.

À época, Luana percebeu que, para influenciar políticas públicas e enfrentar desigualdades estruturais, precisaria dominar a “linguagem das mesas de decisão”. Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conciliando o curso noturno com o trabalho como desenvolvedora de software na empresa Hewlett Packard durante o dia.

A tecnologia, aliás, nunca deixou de ser parte central de sua atuação. Depois de concluir a graduação, conquistou bolsa para mestrado e doutorado na Inglaterra, consolidando a transição para a área econômica sem abandonar a visão pragmática do setor privado. Ao longo do caminho, passou por organismos multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sempre com o objetivo de influenciar sistemas “aparentemente neutros”, mas que reproduzem desigualdades.

Inclusão

No iFood, essa agenda ganhou escala. À frente da área de impacto e sustentabilidade, Luana trabalha para alinhar crescimento e inclusão em uma empresa que conecta milhões de consumidores e cerca de 500 mil entregadores. Para ela, gerar renda por meio da tecnologia exige salvaguardas: seguros, transparência nos ganhos, escuta ativa e mecanismos de proteção social.

Iniciativas como o iFood Pedal, que oferece bicicletas — inclusive elétricas — com pagamento subsidiado, refletem essa visão. A proposta é ampliar o acesso à renda para públicos diversos, de mães que buscam autonomia financeira a pessoas em processo de reinserção social. “Ninguém vai estar aqui para barrar o seu currículo”, garante.

Cofundadora de iniciativas como BlackWin, GryndTech, DIMA e PreCapLab, todas voltadas à redução de desigualdades por meio do acesso a capital e tecnologia, Luana sustenta a tese de que crescimento inclusivo não pode ser apenas retórica.

Ao olhar para o futuro, ela afirma que gostaria de ser lembrada menos pelo discurso e mais pela entrega. Como alguém que ajudou a reorganizar sistemas para que sejam mais equitativos e gerem valor para todos. Em um País marcado por distâncias sociais profundas, Luana Ozemela aposta na construção de pontes e na convicção de que tecnologia e inclusão podem, juntas, redesenhar oportunidades.