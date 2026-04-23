Minha Casa, Minha Vida amplia renda e valor de imóveis; veja o que muda no programa

A partir desta quarta-feira, 22, entram em vigor as novas regras do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com mudanças que ampliam o alcance do programa habitacional. As alterações, operacionalizadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, elevam tanto os limites de renda das famílias quanto o valor máximo dos imóveis financiados, abrindo espaço para um público maior — especialmente da classe média.

Na prática, o programa passa a atender famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, ante o teto anterior significativamente menor. A medida também amplia o valor dos imóveis elegíveis, que agora podem chegar a até R$ 600 mil, a depender da faixa de renda. Com isso, o governo busca facilitar o acesso a unidades maiores ou melhor localizadas, com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado.

As faixas de renda foram reajustadas em todas as categorias. A faixa 1 agora contempla famílias com renda de até R$ 3.200, enquanto a faixa 2 vai até R$ 5 mil. Já a faixa 3 abrange rendas de até R$ 9.600, e a faixa 4 — criada recentemente — alcança famílias com ganhos mensais de até R$ 13 mil. Como os juros aumentam progressivamente conforme a renda, a atualização permite que famílias que estavam no limite das faixas migrem para condições mais vantajosas de financiamento.

Expectativa

O redesenho das faixas é realizado em um cenário de juros elevados. Com a taxa básica ainda em patamares altos nos últimos meses, parte relevante da classe média havia ficado de fora do programa ou enfrentava condições menos favoráveis no mercado. Agora, a expectativa é de retomada na demanda por financiamento, com impacto direto no setor imobiliário.

Além disso, os novos tetos dos imóveis ampliam o leque de opções disponíveis. Nas faixas 1 e 2, os valores variam entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, conforme a localidade. Na faixa 3, o limite sobe para R$ 400 mil, enquanto na faixa 4 chega a R$ 600 mil. A mudança permite o acesso a uma nova prateleira de imóveis, com maior diversidade de localização e padrão.

Segundo o governo federal, as atualizações devem beneficiar diretamente cerca de 87,5 mil famílias, além de incluir novos grupos no programa. Em menos de um ano, o teto de renda do MCMV saltou de R$ 8 mil para R$ 13 mil, evidenciando a estratégia de ampliar o alcance da política habitacional.

Reforma Casa Brasil

Na mesma linha de ampliação do acesso à moradia, o governo anunciou mudanças no programa Reforma Casa Brasil. O teto da faixa 2 foi elevado de R$ 9.600 para R$ 13 mil, alinhando-se ao limite do Minha Casa, Minha Vida, enquanto o valor máximo do financiamento subiu de R$ 30 mil para R$ 50 mil.

Voltado à melhoria habitacional, o programa oferece crédito com recursos do Fundo Social para intervenções em áreas urbanas, com foco em questões como segurança, salubridade, acessibilidade e conforto das moradias.