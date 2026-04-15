Governo anuncia aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social para o Minha Casa, Minha Vida

Repórter
Publicado em 15 de abril de 2026 às 15h51.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, anunciou nesta quarta-feira, 15, a ampliação de recursos para políticas habitacionais, que consistirá em um aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social para o programa Minha Casa, Minha Vida em 2026.
A medida foi apresentada no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outros ministros.
Com essa iniciativa, o orçamento para habitação em 2026 será recorde com cerca de R$ 200 bilhões. Nesta ampliação, o orçamento total do Minha Casa, Minha Vida no ano chega a R$ 45 bilhões. Desde 2025, os recursos acumulados do Fundo Social para habitação somam R$ 60 bilhões.
Segundo o Planalto, a meta de contratação de 2 milhões de moradias foi atingida antes do prazo previsto, levando o governo a elevar a projeção para 3 milhões de unidades até o fim de 2026. A estratégia considera a contratação de 1 milhão de unidades habitacionais ainda neste ano.
Segundo o ministro, a ampliação orçamentária busca garantir continuidade no financiamento habitacional. O programa também opera com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Orçamento Geral da União.
“Será um recorde! Para isso contaremos com o maior orçamento da história: cerca de R$ 200 bilhões para habitação”, destacou o ministro Vladimir Lima.
E acrescentou: “Isto consolida o compromisso do governo Lula de que não faltará recursos para a habitação”, afirmou.
Os novos valores priorizam a Faixa 3, destinada a famílias com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 9,6 mil. O Fundo Social, incorporado como fonte complementar desde 2025, passa a ter função central na sustentação financeira dessa faixa.Reforma Casa Brasil: governo amplia crédito para quem tem renda de até R$ 13 mil
"Vamos contratar três milhões de casas até o final deste ano. Prometemos dois, vamos chegar a três. E vamos melhorar a renda das pessoas para que possam ter uma casa um pouco melhor”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o anúncio.
Para ampliar o acesso, o governo vai fazer o reajuste das faixas de renda do Minha Casa, Minha Vida. Confira o esquema a seguir:
O Ministério das Cidades também anunciou nesta tarde mudanças no programa Reforma Casa Brasil, voltado à melhoria de imóveis já existentes.
As mudanças realizadas no programa são direcionadas aos critérios de acesso e às condições de financiamento.
“O senhor (Lula) não está preocupado apenas com a unidade habitacional daquelas famílias que realmente precisam. O senhor está preocupado também com o conjunto de famílias que a gente chama de um índice de inadequação, que são famílias que precisam de um banheiro porque elas não têm um banheiro”, declarou o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
Pelas novas regras do Reforma Casa Brasil, a renda familiar máxima passou de R$ 9,6 mil para R$ 13 mil. O teto de financiamento também foi ampliado, saindo de R$ 30 mil para R$ 50 mil.
As taxas de juros sofreram redução em todas as faixas de renda. Para famílias com renda de até R$ 3,2 mil, a taxa mensal foi ajustada de 1,17% para 0,99%. No caso de rendas superiores a esse valor, a taxa caiu de 1,95% para 0,99% ao mês.
O prazo de amortização foi ampliado de 60 para 72 meses, segundo o anúncio oficial. O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), mecanismo que cobre riscos de inadimplência, passará a assegurar todas as operações de crédito do programa.
Criado no fim de 2025, o Reforma Casa Brasil é operado pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira pública responsável pela concessão dos financiamentos. O governo não apresentou detalhes sobre a implementação das novas condições anunciadas.
As mudanças apresentadas pelo governo federal nesta quarta-feira, 15, vão utilizar recursos já alocados no Fundo Social do Pré-Sal.