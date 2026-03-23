Janela partidária: entenda o que é e quem pode mudar de sigla até abril 

Até o dia 3 de abril, deputados federais, estaduais e distritais têm a liberdade de trocar de partido sem o risco de perder o cargo por infidelidade partidária.

A regra, conhecida como “janela partidária”, consolidada pela reforma eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), funciona como "válvula de escape" legal dentro do sistema proporcional, onde o mandato, tecnicamente, pertence à legenda ou federação, e não apenas ao candidato.

Por que a regra existe?

No Brasil, o cálculo para eleger parlamentares utiliza o quociente eleitoral. Como os votos são contabilizados para o partido, a Justiça Eleitoral entende que o político que abandona a sigla no meio do mandato está "levando embora" a confiança depositada pelo eleitor naquela ideologia ou grupo.

No entanto, a janela partidária abre uma exceção para quem está em fim de mandato. Em 2026, as regras se aplicam da seguinte forma:

Pode mudar: deputados (federais, estaduais e distritais) que pretendem concorrer à reeleição ou a outros cargos.

Não pode: vereadores (pois não estão em fim de mandato este ano).

Livre trânsito: ocupantes de cargos majoritários (governadores e senadores) podem trocar de partido a qualquer momento, pois o entendimento jurídico é que seus mandatos são de natureza personalíssima.

Peso nas eleições

A janela partidária não é apenas uma formalidade burocrática; ela é o momento em que os partidos medem sua força e "musculatura". Para os candidatos, a troca geralmente busca: melhores condições de fundo eleitoral, pois partidos maiores oferecem mais verbas para campanha; viabilidade eleitoral, porque às vezes, sair de um partido muito concorrido para um menor facilita atingir a votação necessária para ser eleito pelo quociente partidário e, mais tempo de tela na propaganda eleitoral, porque a migração de parlamentares influentes pode aumentar o tempo de propaganda gratuita da nova legenda.

“A previsão de troca de legenda no ano da eleição, inserida na Lei dos Partidos em 2015, é uma exceção à regra geral que estabeleceu a fidelidade partidária. Do ponto de vista prático, a janela tem impacto direto na reorganização das forças políticas, quando os partidos buscam fortalecer suas bancadas, atrair nomes com maior capital eleitoral e ajustar estratégias para a disputa. Em um sistema cada vez mais orientado por desempenho partidário, essas movimentações têm reflexos concretos na competitividade eleitoral” pontua Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima, sócia do escritório Callado, Petrin, Paes & Cezar Advogados, especialista em direito eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP).

“Os partidos brasileiros são basicamente hidropônicos, eles não têm raízes na sociedade, eles são abastecidos por nutrientes do tipo financiamento eleitoral, fundo partidário, emendas, participação em governos, etc. A disciplina partidária não é algo que a sociedade confia ser de grande importância. A cada temporada eleitoral essa janela partidária é mais ou menos um uma forma legal de chancelar a infidelidade partidária que a lei exige, mas que a própria lei também coloca a possibilidade dessa fuga periódica. Isso, obviamente, prejudica cada vez mais a compreensão da política pelo eleitor, ou seja, aumenta a opacidade do nosso sistema político, contribuindo para essa crise permanente das instituições da nova república", avalia o cientista político Antonio Lavareda.