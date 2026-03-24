Filha de Silvio Santos disputará vaga de deputada federal pelo PSD

A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, anunciou nesta terça-feira, 24, que vai disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de 2026.

Ela deve se filiar ao PSD ainda nesta tarde, em evento na sede do partido em São Paulo.

De acordo com o partido, a cerimônia está marcada para as 15h, na região da Bela Vista, na capital paulista. A movimentação formaliza a entrada de Silvia Abravanel na política e sua intenção de concorrer ao Congresso Nacional.

A apresentadora pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro de 2026.

Trajetória na TV

Conhecida como Silvinha, Silvia tem mais de 20 anos de carreira no SBT, onde atualmente apresenta o programa infantil “Sábado Animado”.

Ela iniciou a trajetória na televisão em 2004 e passou por funções de direção e produção, comandando programas como “Bom Dia & Companhia” e atrações do núcleo infantil da emissora.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista (UNIP), Silvia também atua em iniciativas sociais, com participação de longa data no Teleton, em parceria com a AACD.

Em 2026, assumiu a presidência da ABCO, entidade voltada a programas de saúde e emagrecimento.