Entenda como funciona o Poder Legislativo nos Estados Unidos

A composição desse sistema e o equilíbrio de forças políticas dentro do Congresso passam por redesenhos periódicos por meio das eleições de meio de mandato (midterms), que ocorrem na metade do mandato presidencial.

Atuação da Câmara dos Representantes e do Senado

A Câmara dos Representantes representa a população de forma proporcional aos estados do país. Ao todo, a casa é composta por 435 membros eleitos, com cadeiras distribuídas de acordo com a população de cada estado.

Os estados mais populosos possuem maior número de deputados para garantir a representatividade direta dos cidadãos. Os representantes têm mandatos de dois anos, o que faz com que a totalidade das 435 cadeiras seja renovada a cada eleição federal. Cabe prioritariamente à Câmara a iniciativa de projetos de lei voltados à arrecadação de impostos e orçamento, além da prerrogativa de iniciar processos de impeachment.

Já o Senado assegura a representação igualitária das unidades federativas, independentemente da densidade populacional ou extensão territorial. A câmara alta é formada por 100 membros, sendo exatamente dois senadores destinados a cada um dos 50 estados norte-americanos.

Esse modelo garante que estados com populações menores tenham o mesmo peso de representação no Senado que estados mais populosos. Os senadores cumprem mandatos de seis anos, e as eleições são alternadas, de modo que cerca de um terço da casa — 35 das 100 cadeiras — é submetido às urnas a cada dois anos. O Senado tem a prerrogativa de ratificar tratados internacionais, aprovar indicações presidenciais para a Suprema Corte e cargos do Executivo, além de julgar os processos de impeachment.

O que são as midterms e o cenário de 2026

As eleições de meio de mandato (midterms) ocorrem a cada quatro anos, exatamente no ponto médio da gestão do presidente em exercício, renovando todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado. O pleito funciona historicamente como um teste de aprovação popular e um balanço de forças para a administração federal, definindo a nova maioria partidária, a aprovação do orçamento, o andamento de comissões de investigação, e a validação de indicações de juízes e ministros.

Nas eleições de meio de mandato de 2026, esse equilíbrio de poder passou por uma mudança expressiva no Congresso dos Estados Unidos, resultando na retomada do controle legislativo pelo Partido Democrata. A vitória nas urnas abriu caminho para a histórica indicação do líder democrata Hakeem Jeffries para a presidência da Câmara dos Representates, cotado para se tornar o primeiro presidente negro da história da casa.

Em reação aos resultados, o presidente Donald Trump parabenizou a oposição e reconheceu o impacto de fatores como o conflito no Irã no desempenho republicano, mas indicou que recorrerá frequentemente ao veto presidencial para conter o avanço de pautas da oposição no Legislativo.