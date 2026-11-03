Eleições nos EUA: quantas cadeiras cada partido precisa para controlar o Congresso?

RESUMO ＋ Democratas e republicanos disputam o controle do Congresso americano nas eleições de meio de mandato desta terça-feira, 3 de novembro. Para garantir a maioria na Câmara dos Representantes, um partido precisa de 218 das 435 cadeiras. No Senado, são necessários 51 dos 100 assentos, mas apenas 35 estão em disputa neste ano. Atualmente, os republicanos controlam as duas casas, enquanto os democratas precisam conquistar um saldo líquido de quatro cadeiras em cada uma para assumir a maioria.

Os democratas e republicanos disputam nesta terça-feira, 3, o controle do Congresso dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. Para conquistar a maioria na Câmara dos Representantes, um partido precisa de 218 das 435 cadeiras. No Senado, são necessários 51 dos 100 assentos, com uma exceção em caso de empate.

A disputa, porém, envolve quantidades diferentes de vagas nas duas casas. Enquanto todas as 435 cadeiras da Câmara estão em jogo, apenas 35 dos 100 assentos do Senado serão definidos nesta eleição. Os outros 65 permanecem ocupados por parlamentares cujos mandatos ainda não terminaram.

Atualmente, o Partido Republicano, do presidente Donald Trump, controla as duas casas legislativas. Os democratas tentam recuperar a maioria em pelo menos uma delas, o que pode alterar a relação de forças entre o Congresso e a Casa Branca nos próximos dois anos.

Segundo os dados oficiais do Congresso americano, os republicanos têm 218 representantes na Câmara, contra 214 democratas e um independente. Há ainda duas cadeiras vagas.

No Senado, a vantagem republicana é maior: são 53 senadores republicanos, 45 democratas e dois independentes que integram a bancada democrata.

Quantas cadeiras são necessárias para controlar a Câmara dos EUA?

A Câmara dos Representantes tem 435 cadeiras, todas disputadas nas eleições realizadas a cada dois anos. Para conquistar a maioria absoluta, democratas ou republicanos precisam eleger pelo menos 218 deputados.

De acordo com os dados oficiais da Câmara, os republicanos ocupam atualmente 218 cadeiras, enquanto os democratas têm 214. Há um representante independente e duas vagas.

Isso significa que os democratas precisam de um ganho líquido de quatro cadeiras em relação à composição atual para alcançar os 218 assentos necessários ao controle da Casa.

Os republicanos, por outro lado, tentam preservar a maioria conquistada nas eleições anteriores.

A composição da Câmara pode mudar integralmente a cada eleição, já que todos os seus integrantes têm mandatos de dois anos.

Quantas cadeiras estão em disputa no Senado dos EUA?

No Senado, 35 das 100 cadeiras estão em disputa nas eleições de 2026. São 33 vagas de renovação regular e duas eleições especiais, realizadas na Flórida e em Ohio para completar mandatos iniciados em 2023.

Das 35 cadeiras em jogo, 22 são atualmente ocupadas por republicanos e 13 por democratas. As outras 65 não passam por votação neste ano.

Segundo o site oficial do Senado americano, os mandatos dos senadores duram seis anos, e a renovação ocorre de forma escalonada. A cada dois anos, aproximadamente um terço da Casa é submetido às urnas.

As duas eleições especiais envolvem cadeiras anteriormente ocupadas por Marco Rubio, na Flórida, e JD Vance, em Ohio. Ambos deixaram o Senado para assumir cargos no governo Trump.

Os vencedores dessas duas disputas completarão os mandatos que terminam em janeiro de 2029, enquanto os eleitos nas 33 disputas regulares terão mandatos até janeiro de 2033.

Quantas cadeiras os democratas precisam ganhar no Senado?

Atualmente, os republicanos controlam o Senado com 53 cadeiras, contra 45 dos democratas e duas de independentes que integram a bancada democrata.

Na prática, os democratas contam com um bloco de 47 senadores e precisam chegar a 51 para assumir o controle da Casa. Isso exige um ganho líquido de quatro cadeiras nas eleições de 2026, desde que mantenham os assentos que já ocupam.

A conta considera tanto as vagas em disputa quanto os mandatos que continuam em vigor. Das 65 cadeiras que não passam por eleição neste ano, 31 pertencem aos republicanos e 34 integram a bancada democrata, incluindo os dois independentes.

Assim, para alcançar 51 assentos, os democratas precisam vencer pelo menos 17 das 35 disputas para o Senado. Os republicanos, por sua vez, precisam conquistar 19 para manter 50 cadeiras e preservar o controle com o voto de desempate do vice-presidente.

Isso significa que não basta aos democratas conquistar quatro eleições isoladas. O partido também precisa defender suas próprias cadeiras para garantir um saldo positivo de quatro assentos em relação à composição atual.

O que acontece se o Senado ficar empatado em 50 a 50?

Um empate de 50 a 50 no Senado pode garantir o controle da Casa ao partido que ocupa a Vice-Presidência dos Estados Unidos.

Isso ocorre porque a Constituição americana atribui ao vice-presidente o poder de desempatar votações no Senado.

Como o atual vice-presidente, JD Vance, é republicano, uma divisão igual entre as bancadas favoreceria o Partido Republicano.

Por isso, os republicanos podem perder até três cadeiras em relação à composição atual e ainda manter o controle do Senado, com 50 assentos e o voto de desempate de Vance.

Os democratas, por outro lado, precisam alcançar 51 cadeiras para garantir a maioria, já que não contam com o desempate da Vice-Presidência.

O que acontece se democratas vencerem uma das casas?

O controle da Câmara e do Senado é definido separadamente. Isso significa que os Estados Unidos podem ter um Congresso dividido, com democratas à frente de uma das casas e republicanos no comando da outra.

Se os democratas conquistarem a Câmara, poderão assumir sua presidência e o comando dos principais comitês, responsáveis por analisar projetos de lei e fiscalizar o governo federal.

O mesmo vale para o Senado, onde a maioria também influencia a tramitação de propostas e a confirmação de indicações presidenciais para cargos do governo e do Judiciário.

Para aprovar uma lei federal, em geral, é necessário que o texto passe pelas duas casas do Congresso antes de seguir para a sanção presidencial.

Por isso, a perda da maioria em uma das casas pode dificultar a aprovação de propostas do governo Trump, mesmo que os republicanos mantenham o controle da outra.

O que está em disputa nas eleições de meio de mandato de 2026?

As eleições de meio de mandato acontecem dois anos depois da eleição presidencial e definem a composição do Congresso para a segunda metade do mandato do presidente.

Segundo o portal oficial do governo americano, o USAGov, as eleições legislativas ocorrem a cada dois anos e determinam qual partido terá maioria em cada uma das casas.

Em 2026, estão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e 35 assentos do Senado, incluindo duas eleições especiais.

Os eleitores também escolhem governadores e outras autoridades estaduais e locais, conforme o calendário de cada estado.

Os novos integrantes do Congresso tomarão posse em janeiro de 2027, quando começa a legislatura que seguirá até janeiro de 2029.