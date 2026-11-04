Quem é Hakeem Jeffries, primeiro negro que pode presidir a Câmara dos EUA?

RESUMO ＋ A vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos pode levar Hakeem Jeffries à presidência da Câmara dos Representantes em janeiro de 2027. Se eleito pelos deputados, o atual líder democrata, de 56 anos, será o primeiro homem negro a ocupar o cargo na história do país. Representante de Nova York desde 2013, Jeffries tem atuação em pautas econômicas, sociais e de justiça criminal e poderá liderar a agenda legislativa e a fiscalização do governo Donald Trump.

A vitória do Partido Democrata nas midterms, eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, na terça-feira, 3, coloca o Legislativo nas mãos da oposição após quatro anos de controle republicano, alinhado ao presidente Donald Trump. O resultado também pode alçar, pela primeira vez na história do país, um político negro à presidência da Câmara dos Representantes.

O deputado Hakeem Jeffries, de 56 anos, desponta como provável novo presidente da Câmara. O parlamentar já ocupa a liderança democrata na Casa e, caso seja eleito pelos congressistas em janeiro de 2027, será o primeiro homem negro a assumir o posto desde a criação do parlamento, em 1789.

Se eleito, Jeffries será responsável por conduzir a agenda legislativa da maioria democrata, negociar com os republicanos e coordenar a oposição ao governo Trump. Entre as prioridades anunciadas pela campanha democrata estão medidas para reduzir o custo de vida, proteger programas sociais e ampliar a fiscalização sobre a administração federal.

Quem é Hakeem Jeffries?

Nascido no Brooklyn, em Nova York, Hakeem Jeffries tem origem familiar cabo-verdiana. Neto e bisneto de imigrantes provenientes da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, cresceu em Crown Heights e estudou em escolas públicas da cidade. Sua trajetória política está ligada à representação de comunidades urbanas e à defesa de programas sociais e pautas econômicas mais progressistas.

Jeffries se formou em ciência política pela Universidade Estadual de Nova York em Binghamton, cursou políticas públicas na Universidade Georgetown e direito na Universidade de Nova York. Antes de entrar na política trabalhou como advogado.

Sua carreira eleitoral começou na Assembleia do Estado de Nova York, onde permaneceu por seis anos. Em 2013, assumiu uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, representando o 8º distrito congressional de Nova York, que inclui áreas do Brooklyn.

Em Washington, construiu espaço dentro do Partido Democrata e ocupou diferentes funções de liderança, entre elas a liderança da bancada negra do Congresso. Em 2022, foi escolhido por unanimidade para liderar os democratas na Casa, posição para a qual foi reeleito em 2024.

Entre suas principais bandeiras estão a redução do custo de vida, a ampliação do acesso à saúde, a proteção de programas sociais e a reforma do sistema de justiça criminal. Jeffries também defende maior fiscalização do Executivo e se posiciona contra medidas do governo Trump que considera prejudiciais aos trabalhadores e à classe média.

Principais feitos políticos

Um dos marcos da atuação de Jeffries no Congresso foi sua participação na aprovação do First Step Act, em 2018. A legislação, construída em parceria com um parlamentar republicano, promoveu mudanças no sistema federal de justiça criminal, incluindo a redução de determinadas penas e a ampliação de programas de reintegração de pessoas encarceradas. A proposta foi sancionada durante o primeiro mandato de Trump.

Jeffries também teve papel importante na defesa de reformas policiais. Foi um dos responsáveis pela articulação de uma proposta inspirada no caso George Floyd, que previa mudanças nas práticas de policiamento, restrições a técnicas consideradas perigosas e mecanismos de responsabilização. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2021, mas não se tornou lei.

Em janeiro de 2020, o deputado foi escolhido para integrar a equipe democrata responsável pela acusação contra Trump no primeiro processo de impeachment do presidente. Jeffries se tornou o primeiro afro-americano a participar de uma equipe de acusação presidencial no Senado. O julgamento terminou sem a destituição de Trump.

Mais recentemente, como líder democrata na Câmara, Jeffries passou a coordenar iniciativas de oposição mesmo quando o partido estava em minoria. Em janeiro de 2026, liderou a aprovação de uma proposta para estender por três anos créditos tributários ligados ao sistema de saúde americano, após o fim dos benefícios previstos na Lei de Acesso à Saúde, conhecida como Affordable Care Act.

A atuação também incluiu a mobilização de parlamentares para forçar votações que não avançavam pela condução republicana da Casa. Entre elas, a iniciativa para liberar arquivos relacionados a Jeffrey Epstein e outra para restaurar direitos de negociação coletiva de funcionários federais, retirados por uma ordem executiva do governo Trump.

Com a nova maioria democrata, Jeffries deverá ampliar o papel de fiscalização sobre o Executivo. A liderança já indicou interesse em investigar relações entre integrantes do governo e grandes empresários, além de possíveis irregularidades administrativas. A agenda, porém, dependerá da capacidade de manter unidos os setores moderados, do qual ele faz parte, e progressistas do partido.