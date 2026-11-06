O empresário carioca não precisa mais ir a São Paulo para fazer negócios?

Vicente Donnici, fundador do RioX Hub, Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo e embaixador do BTG Pactual Empresas, Rogério Stallone, sócio responsável pelo BTG Pactual Empresas: novo modelo de conexões por indicação (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18h12.
O Rio de Janeiro está criando o RioX Hub, uma nova rede de negócios que busca conectar empresários locais por meio de indicações e uma plataforma digital, sem cobrança de mensalidades. O projeto visa fortalecer o ecossistema empresarial carioca, que enfrenta perda de densidade industrial apesar do grande potencial de capital e oportunidades. A iniciativa difere dos clubes tradicionais ao focar em conexões reais que geram negócios, com acompanhamento das interações para medir resultados concretos.
Enquanto São Paulo consolidou um ecossistema de clubes de negócios, fóruns empresariais e encontros privados entre executivos e investidores, o Rio de Janeiro busca fortalecer suas próprias redes de relacionamento corporativo. É nesse cenário que surge o RioX Hub, iniciativa que aposta em um modelo de conexões por indicação, sem mensalidade, e em uma plataforma digital para aproximar empresários, identificar oportunidades e estimular novos negócios na cidade.
O projeto estreou na quinta-feira (5), com um jantar fechado para 60 convidados, entre empresários, executivos e personalidades. O encontro teve apoio do BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), segmento do banco voltado a clientes pessoa jurídica, e contou com a participação de Diego Ribas, ex-capitão do Flamengo e embaixador do BTG Pactual Empresas, e Tiago Berriel, ex-diretor do Banco Central e head de pesquisa macroeconômica do BTG Pactual.
A iniciativa parte de uma diferença observada entre os dois principais centros econômicos do país. Desde 2021, São Paulo registrou mais de 1 milhão de novas empresas e recebeu outras 101 mil que transferiram suas sedes para a capital paulista, segundo dados da prefeitura. Esse movimento acompanha a concentração de espaços de relacionamento entre empresários, executivos e investidores.
No Rio, o cenário combina disponibilidade de capital, novos investimentos e desafios para manter empresas e centros de decisão. Segundo a Firjan, o estado tem 526,3 bilhões de reais em investimentos previstos entre 2026 e 2028. A capital concentra 2,2 trilhões de reais em recursos sob gestão, equivalentes a 34% do total nacional, além de um ecossistema de aproximadamente 600 startups, com faturamento de 5,3 bilhões de reais em 2025.
Apesar desse potencial, a região enfrenta um processo de perda de densidade industrial. De acordo com o IBRE/FGV, a indústria de transformação da cidade do Rio e de sua região metropolitana operava, em 2024, abaixo do nível registrado em 1985.
Para Vicente Donnici, fundador do RioX Hub, o desafio não está apenas na atração de novos investimentos, mas na capacidade de aproximar empresários e transformar relações em oportunidades concretas.
“Não falta talento, capital nem oportunidade no Rio. Falta conectar quem já está aqui”, afirma Donnici, advogado, sócio do Donnici Advogados, escritório fundado em 1947, e empresário com atuação em projetos de tecnologia.
Com rotina dividida entre Rio e São Paulo, ele afirma que a experiência no ambiente empresarial paulista ajudou a identificar a oportunidade.
“Em São Paulo, empresários se encontram o tempo inteiro em ambientes estruturados para isso. No Rio, temos profissionais e empresas relevantes, mas muitas vezes desconectados. A proposta é criar uma rede que facilite essas aproximações e gere resultados para os participantes e para a cidade”, diz.
Diferentemente dos clubes empresariais baseados na venda de títulos ou na cobrança de mensalidades, o RioX Hub pretende crescer por meio de indicações e seleção de participantes.
Para integrar a rede, o interessado deverá morar no Rio de Janeiro ou manter empresa, filial ou operação relevante no estado. Também precisará ser indicado por dois integrantes e passar por uma avaliação que considera trajetória profissional, reputação e potencial de contribuição para o grupo.
Não haverá inscrição pública, e o acesso não dependerá do pagamento de mensalidade.
O modelo busca reunir empresários e executivos de diferentes setores, com foco na complementaridade de experiências e na possibilidade de geração de negócios.
Além dos encontros presenciais, o RioX Hub desenvolve uma plataforma própria para organizar as conexões entre os participantes.
Batizada de RioX Connect, a ferramenta está em fase de testes e permitirá que cada integrante tenha um perfil com informações profissionais, oportunidades que pode oferecer e demandas que procura atender.
O sistema pretende identificar possibilidades de aproximação entre membros, mas o compartilhamento dos contatos dependerá da autorização de ambas as partes.
Após 30 dias, a plataforma fará um acompanhamento para verificar se a conexão avançou para uma negociação, parceria ou projeto.
“A ideia não é medir quantas pessoas trocaram cartões ou participaram de um jantar. Queremos entender se as conexões geraram projetos, parcerias ou negócios. O valor está no que acontece depois do primeiro encontro”, afirma Donnici.
O RioX Hub também pretende vincular o relacionamento empresarial a iniciativas de desenvolvimento econômico e social da cidade.
Entre as propostas em estudo está a criação de um mecanismo pelo qual participantes que realizarem negócios entre si poderão destinar voluntariamente uma parcela do valor das operações a projetos voltados ao Rio de Janeiro.
O formato ainda depende da definição de uma estrutura jurídica e de regras de governança, que deverão ser estabelecidas antes do início de qualquer contribuição.
A proposta faz parte dos três pilares da iniciativa — pessoas, conexões e impacto — e busca ampliar os efeitos da rede para além dos negócios individuais.
Depois do primeiro jantar, o RioX Hub prevê uma agenda de encontros temáticos, conversas com lideranças empresariais e novas edições de eventos fechados. O planejamento inclui ainda o RioX Summit, encontro de maior porte voltado à discussão da agenda econômica e das oportunidades de desenvolvimento da capital fluminense.
O RioX Hub é um clube de negócios criado para aproximar empresários e executivos no Rio de Janeiro. A iniciativa combina encontros presenciais, ingresso por indicação e uma plataforma digital para identificar oportunidades de negócios.
O interessado deve morar no Rio de Janeiro ou manter empresa, filial ou operação relevante no estado. Também precisa ser indicado por dois integrantes e passar por uma avaliação de trajetória profissional, reputação e potencial de contribuição para o grupo.
Não, o acesso ao RioX Hub não depende do pagamento de mensalidade. A rede também não terá inscrição pública, pois a entrada ocorrerá por indicação e seleção de participantes.
A RioX Connect permitirá que cada integrante informe seu perfil profissional, as oportunidades que oferece e as demandas que procura atender. O contato só será compartilhado com autorização das duas partes, e a plataforma verificará após 30 dias se a conexão resultou em negociação, parceria ou projeto.
O RioX Hub estuda permitir que participantes destinem voluntariamente parte do valor de negócios feitos entre si a projetos voltados ao Rio de Janeiro. A proposta ainda depende da definição de uma estrutura jurídica e de regras de governança.
O RioX Hub prevê encontros temáticos, conversas com lideranças empresariais e novas edições de eventos fechados. O planejamento também inclui o RioX Summit, encontro de maior porte sobre a agenda econômica e as oportunidades de desenvolvimento da capital fluminense.