A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 23, que reconheça a perda de objeto da decisão provisória do ministro Flávio Dino sobre a transição para a escala 5x2. O órgão argumenta que a edição de um decreto pelo governo federal, em 19 de novembro, regulamentou os pontos que haviam sido alterados pela liminar e tornou desnecessária sua manutenção.

A manifestação foi assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e protocolada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8041 na página do STF, que questiona dispositivos relacionados ao período de transição para a redução da jornada de trabalho.

Para a AGU, manter a decisão de Dino criaria duas referências normativas para uma mesma questão. O órgão defende que a regulamentação posterior restabeleceu os parâmetros previstos no texto constitucional e oferece maior segurança jurídica a empregadores, trabalhadores e entidades sindicais.

O pedido não encerra a discussão no Supremo. A ação ainda deverá ser analisada pelo plenário da Corte, que decidirá sobre o mérito da controvérsia.

O que Flávio Dino decidiu sobre a escala 5x2?

A decisão de Dino foi tomada em caráter provisório, após uma audiência pública com representantes de trabalhadores e empregadores. O ministro alterou parâmetros estabelecidos para a transição à nova jornada, entre eles a organização dos dias de trabalho e das folgas.

Uma das mudanças prevê a adoção de uma escala 5x2, com jornadas diárias de até oito horas e 24 minutos, sem cobrança de adicional de hora extra sobre os 24 minutos que ultrapassam a jornada habitual de oito horas.

A liminar também permitiu que acordos coletivos definam a distribuição das oito folgas mensais dos trabalhadores. Antes, havia uma restrição semanal para a organização desses dias de descanso.

Por que a AGU considera a liminar desnecessária?

Na manifestação apresentada ao STF, a AGU argumenta que o decreto presidencial publicado em 19 de novembro passou a disciplinar a duração do trabalho e o repouso semanal remunerado, tornando desnecessária a existência de uma decisão judicial provisória sobre os mesmos parâmetros.

Segundo o órgão, a permanência da liminar poderia gerar interpretações diferentes sobre as regras aplicáveis durante a transição.

A Advocacia-Geral da União também sustenta que a decisão de Dino modificou pontos relevantes do período de adaptação, estabelecendo parâmetros provisórios que ainda dependem de análise definitiva do Supremo.

Com a regulamentação do governo, a AGU defende que deve prevalecer uma referência normativa única, baseada no texto promulgado e nas regras estabelecidas pelo decreto.

Quando o STF vai julgar a ação?

Flávio Dino já liberou a ação para julgamento de mérito pelo plenário do Supremo. Antes da análise, porém, determinou que diferentes órgãos apresentem manifestações sobre o tema.

Concluída essa etapa, caberá ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, definir a data em que o caso será levado aos demais ministros.

Até que haja uma decisão definitiva, a discussão sobre os parâmetros da transição permanece em tramitação na Corte.