Como projetos de infraestrutura moldaram o Brasil de hoje

Para que a indústria, o comércio e a economia possam se movimentar, um país depende sobretudo de uma boa infraestrutura. Recentemente, um dos projetos mais esperados é o do túnel Santos-Guarujá – o primeiro túnel submarino da América Latina. Trata-se do maior projeto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e sua versão final será apresentada no dia 5 de junho, na sede da B3.

Ao longo da história, projetos como esse conectaram regiões, facilitaram o transporte e a geração de energia, e contribuíram para o desenvolvimento do país. Relembre a seguir algumas das obras que moldaram o Brasil:

Complexo Hidrelétrico de Itaipu

Localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, a usina hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores obras de engenharia do mundo. Construída entre 1971 e 1984, possui 7.919 metros de extensão, 196 metros de altura e uma área alagada de 1.350 km².

O empreendimento empregou mais de 40 mil trabalhadores e consumiu uma quantidade de concreto equivalente a 210 estádios do Maracanã, além de aço suficiente para erguer 380 Torres Eiffel. A estrutura conta com 20 unidades geradoras, tem capacidade instalada de 14 GW e, em 2016, bateu recorde mundial ao produzir mais de 103 milhões de megawatts-hora. Itaipu responde por uma das maiores produções de energia limpa do planeta.



Ponte Rio-Niterói

A Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, conecta as cidades do Rio de Janeiro e Niterói atravessando a Baía de Guanabara. Inaugurada em 1974, tem 13,69 km de extensão e foi projetada para reduzir o trajeto de 120 km feito por terra ou por balsas. A estrutura possui um vão livre de 300 metros e altura máxima de 72 metros sobre a água. Com capacidade para mais de 150 mil veículos por dia, é a maior ponte em concreto protendido do Hemisfério Sul e uma das maiores do mundo.

Rodovia Transamazônica

Inaugurada em 1972, a Rodovia Transamazônica (BR-230) foi planejada para integrar o Norte ao restante do país. Corta o Brasil no sentido leste-oeste, ligando Cabedelo (PB) a Lábrea (AM), com 4 mil quilômetros de extensão. A obra mobilizou cerca de 4 mil trabalhadores e visava impulsionar o povoamento da Amazônia.

Embora tenha sido projetada para chegar até o Peru e o Equador, sua execução ficou limitada, e grande parte permanece sem pavimentação, o que a torna intransitável no período chuvoso. A construção gerou forte impacto ambiental, incluindo o avanço do desmatamento.

Transposição do Rio São Francisco

Com 477 km de extensão, a transposição do Rio São Francisco é uma das maiores obras hídricas do país. Iniciada em 2007 e concluída em 2022 após uma série de atrasos, a estrutura inclui 13 aquedutos, 28 reservatórios, nove subestações e 270 quilômetros de linhas de transmissão.

O projeto tem como objetivo levar água a 390 municípios do Nordeste, beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas com abastecimento para consumo e irrigação. Apesar de essencial para regiões afetadas pela seca, a obra foi alvo de críticas devido aos impactos ambientais gerados.

O túnel Santos-Guarujá e outros grandes projetos de infraestrutura que podem impulsionar o futuro do Brasil serão tema de diálogos durante o Fórum Esfera 2025. O evento acontece nos dias 6 e 7 de junho, com a presença de autoridades públicas e representantes do empresariado brasileiro.