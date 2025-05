Rio e Niterói apresentam dossiê da candidatura ao Pan 2031; investimento será de R$ 3,8 bi

A proposta completa para realização conjunta dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 pelas cidades do Rio e de Niterói, entregue à Organização Desportiva Pan-Americana (Panam Sports), foi divulgada nesta quinta-feira.

O dossiê, com mais de 400 páginas, detalha as atividades previstas e projeta um investimento total de R$ 3,8 bilhões, entre recursos privados e públicos, para realização das competições. Não entram nesta conta um pacote de melhorias na infraestrutura das cidades que incluem, por exemplo, a construção da Linha 3 do Metrô (Rio-Niterói-São Gonçalo), a transformação de corredores de BRT (Transcarioca e Transoeste) em VLT e a conclusão do primeiro trecho do VLT de Niterói, ligando o Barreto ao Centro.

Pelo planejamento, a Vila Pan-Americana, onde ficarão hospedados os atletas, ficará na Zona Portuária do Rio em um conjunto de sete torres residenciais, com um total de 2.083 apartamentos de dois e três quartos para receber 7.500 atletas e 2.800 membros das equipes técnicas.

As duas cidades foram dividas em cinco grandes regiões onde os jogos acontecerão: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. Pelo planejamento, nenhum local de competição ficará a mais de 40 minutos de deslocamento a partir da vila dos atletas, exceto o futebol, que terá sedes em Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

Boa parte da estrutura deixada pelos jogos de 2016 será aproveitada. No Caso do estádio Nilton Santos, que receberá as competições de atletismo caso a candidatura seja vitoriosa, haverá um aumento na capacidade dos atuais 45 mil espectadores para 60 mil com a instalação de uma estrutura provisória. O caderno traz ainda detalhes sobre as competições, com a maratona prevista para começar no Caminho Niemeyer, atravessando a Ponte Rio-Niterói e sendo finalizada na Praia de Copacabana.