Aumento do IOF é 'natimorto' e Congresso espera alternativa do governo, diz Arnaldo Jardim

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) classificou como "natimorto" o decreto do governo federal que eleva as alíquotas do Imposto Sobre Operação Financeira (IOF) e que o Congresso derrubará a medida se for necessário.

"O governo incorre até em inconstitucionalidade ao utilizar um decreto para elevar imposto com fins de arrecadação", afirmou.

Segundo o parlamentar, em entrevista ao EXAME INFRA, a medida fere os princípios da reforma tributária e eleva estruturalmente o custo do capital no país, inibindo investimentos e penalizando empresas que operam no Brasil.

"A medida vai na contramão do conceito de reforma tributária, que é o de criar um sistema não cumulativo e que não incida em cascata sobre a cadeia produtiva. O IOF foi concebido como um imposto regulatório, não arrecadatório", disse ele no videocast realizado pela EXAME em parceria com a empresa Suporte.

A proposta da equipe econômica foi alvo de forte reação de diversas frentes parlamentares, o que levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana.

Segundo Motta, o governo federal tem agora um prazo de 10 dias para apresentar ao Congresso uma alternativa. Para Arnaldo Jardim, a postura dos líderes foi correta e abre espaço de diálogo para que o governo apresente um segundo plano consistente para equilibrar as contas públicas.

"Haddad se comprometeu a apresentar uma nova proposta para buscar o equilíbrio fiscal. Vamos aguardar, mas do jeito que está, essa medida não prevalecerá", afirmou.

Paralisia da máquina pública

Apesar da pressão do Congresso, como mostrou a EXAME, na reunião com Motta e Alcolumbre, Haddad informou que há risco de paralisia da máquina pública caso o Congresso decida derrubar o decreto presencial.

"Expliquei as consequências disso em caso de não aceitação da medida, o que acarretaria em termos de contingenciamento adicional, nós ficaríamos em um patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública e do Estado brasileiro", disse o ministro.

A paralisia da máquina pública ocorreria porque o governo seria obrigado a aumentar o contingenciamento sobre investimentos e despesas que garantem o funcionamento da Esplanada dos Ministérios, como contas de água e luz.

Jardim, no entanto, reforça que o equilíbrio fiscal é uma meta legítima, mas não pode ser buscado à custa de distorções no sistema tributário. "Essa medida eleva o custo do dinheiro, distorce a economia e concorre com a já brutal taxa de juros. Não é esse o caminho", afirmou.

