As 41 vitórias de Ayrton Senna estão marcadas no imaginário do público brasileiro e mundial. Há exatos 35 anos, entretanto, o piloto conquistava a vitória mais emblemática dos valores que transmitiu de legado, como garra, determinação e superação: o primeiro lugar no GP Brasil de Fórmula 1 de 1991, disputado em 24 de março no autódromo de Interlagos.

Além de ter sido marcante por ser a primeira vitória de Senna em solo brasileiro na F1, a corrida teve um final épico, daqueles que, se fosse em um filme hollywoodiano, certamente provocaria uma overdose de emoções nos telespectadores nas voltas finais. Isso porque o brasileiro foi enfrentando problemas com a caixa de câmbio de sua McLaren, ficando preso na sexta marcha nas últimas sete voltas.

Muitos pilotos teriam abandonado ou não teriam conseguido levar o carro até a bandeira quadriculada. Mas Senna o fez com seu extraordinário talento e habilidade de extrair o possível do carro naquelas condições, para que pudesse não apenas completar o GP, mas manter a primeira posição.

“Eu percebi que a diferença estava caindo bastante, mas achei que Senna estava apenas administrando. Cheguei a forçar o ritmo, mas ele respondeu com uma ótima volta e pensei: ele está mesmo só poupando o carro”, disse Ricardo Patrese em 2016, que chegou na segunda colocação com a Williams. A entrevista foi dada no contexto de 25 anos desta vitória.

O dia em que Senna fez história

Ayrton ergue troféu em Interlagos 1991 (Norio Koike/ASE 2026) (Norio Koike/ASE 2026)

Nas arquibancadas, a aflição era grande. “A gente conseguia perceber que estava algo errado, pois ele não trocava marchas mesmo nas curvas mais lentas. Quando ele cruzou a linha, foi uma festa incrível, como se tivesse ganhado o título mundial”, disse Felipe Giaffone à Casual EXAME, atual campeão da Copa Truck e também comentarista de F1.

Outra providencial ajuda, típica da carreira de Senna, veio dos céus: uma leve garoa, que ajudou todos os pilotos a diminuírem o ritmo nas voltas finais.

“Eu achei que não iria ganhar nas duas voltas finais com o problema no câmbio nas últimas sete voltas. Eu falei ‘se der vai ser no grito’. Aí eu pensei comigo, ‘eu lutei tanto esses anos para chegar nisso e hoje lutei tanto. Eu falei vai ter que dar, vai ter que dar”, disse Senna logo após a corrida.

Devido ao esforço físico, o piloto sequer conseguiu levar o carro para os boxes. Ficou famoso o rádio com sua comemoração aos berros, mostrando alegria e dores intensas ao mesmo tempo. O carro apagou de vez na Reta Oposta, já com o câmbio travado. Senna foi resgatado com espasmos musculares e teve dificuldades para levantar o troféu da vitória, em uma cena emblemática da história da F1.

Desafio à física

A comemoração foi mesmo equivalente a um título. E, certamente por ser uma vitória tão esperada no Brasil, serviu de combustível para o esforço sobre-humano que fez Senna para segurar o carro e também “driblar” as leis da física com um F1.

Era preciso manter o giro alto do motor andando tanto a 300 km/h quanto a 50 km/h na sexta marcha – com uma imensa dificuldade para retomar a velocidade após o longo trecho de curvas lentas em Interlagos, especialmente entre o Laranjinha e a curva da Junção.

Nas entrevistas, houve quem não acreditasse na versão do brasileiro, mas as câmeras onboard e os dados de telemetria da McLaren indicavam que, no dia 24 de março de 1991, Senna operou um dos maiores milagres da história do automobilismo. E é por isso que este GP é tão celebrado por quem hoje trabalha com o legado do piloto dentro e fora das pistas.

“Essa vitória traduz quem o Ayrton sempre foi: alguém que nunca desistia, mesmo diante das condições mais adversas. É exatamente essa essência que buscamos preservar e levar adiante todos os dias por meio das marcas Senna e Senninha, transformando esse legado em inspiração cotidiana para que as pessoas superem seus próprios limites”, afirma Ana Simões, CMO da Senna Brands.

Quando você estiver visitando Interlagos ou vendo uma corrida neste circuito, lembre-se de que o impossível também pode acontecer – em especial neste solo tão especial para o esporte brasileiro e para um piloto que fazia o extraordinário parecer simples.