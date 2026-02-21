Eleições

Guia do EleitorPesquisasPoliticos

O que é voto em trânsito e como ele funciona?

Modalidade garante direito dos cidadãos que estão viajando em território nacional de votar fora da sua zona eleitoral

Recurso vale apenas em território nacional e exige solicitação prévia à Justiça Eleitoral (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Recurso vale apenas em território nacional e exige solicitação prévia à Justiça Eleitoral (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09h00.

Diferente da transferência do título de eleitor, o voto em trânsito oferece uma alternativa para cidadãos que não estarão em suas zonas eleitorais, mas desejam participar das eleições. 

A modalidade permite que o eleitor possa votar em outra cidade ou estado devido a uma viagem na data do pleito. 

Este ano, as eleições definem quais candidatos vão ocupar os cargos de deputados federais e estaduais, senadores, governadores e presidente da República durante os próximos quatro anos. 

Quando será a eleição em 2026?

O primeiro turno em 2026 está marcado para 4 de outubro. Caso necessário, o segundo pleito será realizado no último domingo do mesmo mês, em 25 de outubro

Ao todo, além do presidente e seu vice, serão eleitos:

  • Deputados federais - 513;
  • Deputados estaduais - 1.035;
  • Senadores - 54;
  • Governadores e vices - 27 chapas.

Como funciona o voto de trânsito?

Para habilitar o voto em trânsito, o eleitor precisa solicitar à Justiça Eleitoral

As seções destinadas a esse grupo precisam ter entre 50 e 400 eleitores. Se o número mínimo não for alcançado, eles serão direcionados para outra zona de acordo com o critério do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

A solicitação deve ser feita no prazo estipulado, que ainda não foi divulgado. 

Vale ressaltar que é possível implementar o modelo apenas em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores.

Eleitores que estão fora do país podem usar voto em trânsito?

Não, os eleitores que estão em outros países não podem utilizar o voto em trânsito

Esse modelo é uma flexibilização ofertada apenas no território nacional. 

No entanto, brasileiros que moram ou estão em viagem no exterior também podem participar do processo eleitoral. Para isso, eles precisam solicitar inscrição em zonas eleitorais internacionais. 

No exterior, os eleitores são obrigados a votar apenas nos pleitos que definem o presidente e seu vice. O Brasil possui 171 localidades eleitorais distribuídas em 99 países. 

É importante lembrar que eleitores que moram fora do país, mas estarão no Brasil na data da eleição, podem solicitar o voto em trânsito em uma das zonas.

Caso não possa comparecer e tenha solicitado o voto em trânsito, este eleitor precisará justificar sua ausência. 

Como justificar o voto? 

Caso não consiga solicitar o voto em trânsito ou esteja incapacitado de participar das eleições, é possível justificar a ausência por meio do e-Título ou do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). 

A justificativa pode ser realizada no dia da eleição ou em até 60 dias após o pleito. O processo evita que o cidadão seja multado por não votar.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Eleições

Justificar o voto: veja passo a passo do processo na internet e aplicativo

Quem não justificou o voto precisa pagar a multa do TSE? Entenda

O que acontece se eu não votar e não justificar? Veja o valor da multa

Como imprimir o título de eleitor pelo site do TSE?

Mais na Exame

Marketing

O feed morreu? O que a produção infinita diz sobre o futuro da influência

Negócios

'Sabor tadala': a empresa de energético do interior de SC que desafia gigantes

Mundo

Como a reforma trabalhista de Milei mudará as regras para Uber

ESG

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Por que a liderança feminina é um diferencial competitivo para empresas