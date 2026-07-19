Fidelidade partidária: entenda as regras para troca de partido e perda de mandato

A fidelidade partidária é um dos princípios que organizam o sistema político brasileiro. Em determinadas situações, um parlamentar que troca de partido pode perder o mandato, enquanto em outras a mudança é permitida pela legislação eleitoral.

As regras variam conforme o cargo ocupado e buscam equilibrar a autonomia dos representantes eleitos com o papel dos partidos políticos na democracia brasileira.

Entenda como funciona a fidelidade partidária e quais são as regras em vigor.

O que é fidelidade partidária?

A fidelidade partidária é o dever do político eleito de manter vínculo com o partido pelo qual conquistou o mandato, respeitando as regras previstas na Constituição, na Lei dos Partidos Políticos e na legislação eleitoral.

No Brasil, a regra é mais rígida para os cargos eleitos pelo sistema proporcional, como deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Nesses casos, a Justiça Eleitoral considera que o mandato pertence ao partido político pelo qual o candidato foi eleito.

Quais cargos estão sujeitos à perda de mandato?

A perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa aplica-se aos cargos eleitos pelo sistema proporcional.

Isso significa que deputados e vereadores podem perder o mandato caso deixem o partido sem uma das hipóteses previstas em lei.

Já os ocupantes de cargos eleitos pelo sistema majoritário (presidente da República, governador, senador e prefeito) podem mudar de partido sem que a troca, por si só, resulte na perda do mandato.

Quando um parlamentar pode trocar de partido?

A legislação prevê situações em que a mudança de partido é considerada legítima.

Uma delas é a chamada janela partidária, período aberto em anos eleitorais para que deputados possam trocar de legenda sem perder o mandato. Em 2026, a janela ocorreu entre 5 de março e 3 de abril.

Além da janela partidária, a legislação admite outras hipóteses de justa causa, como mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e anuência do partido.

O senador ou governador pode mudar de partido?

Os ocupantes de cargos escolhidos pelo sistema majoritário, podem se desfiliar de um partido e ingressar em outro sem que isso implique perda automática do mandato.

Isso ocorre porque, nesses casos, a Justiça Eleitoral entende que o mandato é conferido diretamente pelo voto ao candidato eleito, diferentemente do sistema proporcional.

Quem decide se há perda de mandato?

Quando um parlamentar eleito pelo sistema proporcional deixa o partido sem justa causa, o partido político pode pedir à Justiça Eleitoral a decretação da perda do mandato.

Nos casos envolvendo mandatos federais, o processo é analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já os mandatos estaduais e municipais são julgados pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Também podem atuar no processo o Ministério Público Eleitoral e outros interessados com legitimidade prevista na legislação.

O que é a janela partidária?

A janela partidária é um período previsto na Lei dos Partidos Políticos em que determinados parlamentares podem trocar de legenda sem perder o mandato.

O mecanismo ocorre apenas em anos de eleições gerais e beneficia deputados federais, estaduais e distritais que estejam no fim do mandato. Os vereadores utilizam a janela partidária nos anos de eleições municipais.

Durante esse período, a troca de partido é considerada uma hipótese de justa causa para a desfiliação.

A filiação partidária é obrigatória para disputar eleições?

A filiação a um partido político é um dos requisitos constitucionais para que um cidadão possa registrar candidatura a cargos eletivos no Brasil.

Além da filiação, o candidato deve atender aos demais requisitos de elegibilidade previstos na Constituição Federal e na legislação eleitoral, como domicílio eleitoral, pleno exercício dos direitos políticos e idade mínima exigida para cada cargo.