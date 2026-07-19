Fidelidade partidária: entenda as regras para troca de partido e perda de mandato

Eleições 2026: Conheça as regras de fidelidade partidária (Jefferson Rudy/Agência Senado/Divulgação)
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h00.
A fidelidade partidária é um dos princípios que organizam o sistema político brasileiro. Em determinadas situações, um parlamentar que troca de partido pode perder o mandato, enquanto em outras a mudança é permitida pela legislação eleitoral.
As regras variam conforme o cargo ocupado e buscam equilibrar a autonomia dos representantes eleitos com o papel dos partidos políticos na democracia brasileira.
Entenda como funciona a fidelidade partidária e quais são as regras em vigor.
A fidelidade partidária é o dever do político eleito de manter vínculo com o partido pelo qual conquistou o mandato, respeitando as regras previstas na Constituição, na Lei dos Partidos Políticos e na legislação eleitoral.
No Brasil, a regra é mais rígida para os cargos eleitos pelo sistema proporcional, como deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Nesses casos, a Justiça Eleitoral considera que o mandato pertence ao partido político pelo qual o candidato foi eleito.
A perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa aplica-se aos cargos eleitos pelo sistema proporcional.
Isso significa que deputados e vereadores podem perder o mandato caso deixem o partido sem uma das hipóteses previstas em lei.
Já os ocupantes de cargos eleitos pelo sistema majoritário (presidente da República, governador, senador e prefeito) podem mudar de partido sem que a troca, por si só, resulte na perda do mandato.
A legislação prevê situações em que a mudança de partido é considerada legítima.
Uma delas é a chamada janela partidária, período aberto em anos eleitorais para que deputados possam trocar de legenda sem perder o mandato. Em 2026, a janela ocorreu entre 5 de março e 3 de abril.
Além da janela partidária, a legislação admite outras hipóteses de justa causa, como mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e anuência do partido.
Os ocupantes de cargos escolhidos pelo sistema majoritário, podem se desfiliar de um partido e ingressar em outro sem que isso implique perda automática do mandato.
Isso ocorre porque, nesses casos, a Justiça Eleitoral entende que o mandato é conferido diretamente pelo voto ao candidato eleito, diferentemente do sistema proporcional.
Quando um parlamentar eleito pelo sistema proporcional deixa o partido sem justa causa, o partido político pode pedir à Justiça Eleitoral a decretação da perda do mandato.
Nos casos envolvendo mandatos federais, o processo é analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já os mandatos estaduais e municipais são julgados pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
Também podem atuar no processo o Ministério Público Eleitoral e outros interessados com legitimidade prevista na legislação.
A janela partidária é um período previsto na Lei dos Partidos Políticos em que determinados parlamentares podem trocar de legenda sem perder o mandato.
O mecanismo ocorre apenas em anos de eleições gerais e beneficia deputados federais, estaduais e distritais que estejam no fim do mandato. Os vereadores utilizam a janela partidária nos anos de eleições municipais.
Durante esse período, a troca de partido é considerada uma hipótese de justa causa para a desfiliação.
A filiação a um partido político é um dos requisitos constitucionais para que um cidadão possa registrar candidatura a cargos eletivos no Brasil.
Além da filiação, o candidato deve atender aos demais requisitos de elegibilidade previstos na Constituição Federal e na legislação eleitoral, como domicílio eleitoral, pleno exercício dos direitos políticos e idade mínima exigida para cada cargo.