Pesquisa Vox Brasil: Moro tem 39,6%, Requião Filho, 20,8% e Greca, 17,8%, no Paraná

O senador Sergio Moro (PL) lidera todos os cenários testados de primeiro turno na pesquisa Vox Brasil para o governo do Paraná, divulgada nesta sexta-feira, 3.

No cenário principal, Moro registra 39,6% das intenções de voto, contra 20,8% de Requião Filho e 17,8% de Rafael Greca (MDB).

O ex-secretário de Ratinho Jr., Sandro Alex (PSD), registra 5%, enquanto Tony Garcia (DC) e Luiz França (Missão) ficam abaixo de 2%. Brancos, nulos e indecisos somam 14,2%.

O recorte demográfico reforça a liderança de Moro em diferentes perfis do eleitorado. Entre homens, o senador alcança 46,2%, enquanto entre mulheres registra 33,7%.

Na análise por idade, o destaque ocorre entre eleitores de 17 anos, grupo no qual Moro chega a 75%, além de desempenho acima de 40% em faixas como 35 a 44 anos e 45 a 59 anos.

Regionalmente, o senador lidera em todas as áreas do estado. O maior desempenho aparece no Sudoeste, com 56%, seguido pelo Noroeste, com 50%, e pelo Norte Central, com 49,5%. Em Curitiba e região metropolitana, a vantagem se reduz: Rafael Greca alcança 33,1%, contra 29% de Moro, configurando o cenário mais competitivo do levantamento.

Moro amplia vantagem em cenários alternativos

Nos cenários alternativos de primeiro turno, Moro mantém a dianteira com margens mais amplas. No segundo cenário, o senador registra 47% contra 24,2% de Requião Filho.

No cenário 2, a simulação ocorre sem a presença de Rafael Greca. Nesse recorte, Moro registra 47%, seguido por Requião Filho (24,2%). Sandro Alex aparece com 4,8%, Tony Garcia com 2,4% e Luiz França com 0,6%. Brancos, nulos e indecisos somam 21%, o maior patamar entre os cenários.

No cenário 3, Greca é incluído na disputa e Sandro Alex é retirado, o que reorganiza o campo oposicionista. Moro marca 41,2%, enquanto Requião Filho (21%) e Greca (19,2%) aparecem tecnicamente próximos na disputa pela segunda posição. Tony Garcia (2,2%) e Luiz França (1,4%) completam o cenário, com 15% de brancos, nulos e indecisos.

O desempenho também se mantém consistente nas simulações de segundo turno. Contra Rafael Greca, Moro aparece com 41,2% ante 19,2%. Diante de Requião Filho, registra 43,4% contra 20,4%. Em eventual disputa com Sandro Alex, a vantagem chega a 49,2% contra 22,8%.

O cenário de rejeição indica Requião Filho com 34%, o maior índice entre os nomes testados. Moro aparece com 20,4%, seguido por Tony Garcia (10,6%), enquanto Greca e Sandro Alex ficam abaixo de 10%.