Os dados estatísticos da Administração de Câmbio da China mostram que, até o final de setembro, as reservas cambiais chinesas atingiram US$ 3,3164 trilhões, um aumento de US$ 28,2 bilhões em relação ao final de agosto, representando uma alta de 0,86%.

Fatores que influenciaram o aumento

Em setembro, fatores como as políticas monetárias, expectativas dos bancos centrais dos principais países e os dados macroeconômicos contribuíram para a queda do índice do dólar americano. Com isso, os preços dos ativos financeiros globais subiram de forma generalizada.

Impacto da conversão cambial e resiliência econômica

Combinando fatores como a conversão cambial e as mudanças nos preços dos ativos, as reservas cambiais chinesas registraram crescimento no mês. A economia da China mantém um funcionamento estável e progressivo, com condições favoráveis como forte resiliência e grande potencial econômico, fatores que continuam a fornecer suporte para a estabilidade das reservas cambiais.

