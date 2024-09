Yuan atinge maior valor em mais de 16 meses após estímulo à economia chinesa

O yuan atingiu seu maior valor em mais de 16 meses nesta quarta-feira depois que Pequim revelou anunciou série de medidas de estímulo para a economia.

A moeda chinesa se fortaleceu brevemente para 6,9946 por dólar, seu nível mais alto desde maio de 2023, mas às 6h10, horário de Brasília, estava cotado a US$ 7,01, um nível não visto desde maio.

De acordo com a CNBC, os formuladores das políticas chinesas precisarão ter cuidado para não permitir uma valorização excessiva da moeda, já que isso pode prejudicar as exportações - isso num momento ainda de economia frágil.

Um rápido fortalecimento do yuan pode adicionar mais pressão deflacionária às exportações do país, segundo especialistas ouvidos pela CNBC.

Em contraste com outras moedas importantes como o dólar americano e o iene, que têm uma taxa de câmbio flutuante, a China mantém um controle rígido sobre o valor do yuan. A moeda tem permissão para ser negociada dentro de uma faixa limitada de 2% acima ou abaixo da taxa média do dia.

O yuan também é negociado fora do continente, principalmente em Hong Kong, mas também em Londres, Cingapura e Nova York — isso é conhecido como yuan offshore, que não é tão rigidamente controlado quanto o yuan onshore e é influenciado pela oferta e demanda do mercado.

Pacote de estímulos

Numa rara coletiva de imprensa na terça-feira, o governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, anunciou que o Banco Central cortará a quantidade de dinheiro que os bancos precisam ter em reserva em 50 pontos-base.

O chefe do banco central também anunciou um pacote histórico para ajudar o mercado imobiliário do país, incluindo a redução dos custos de empréstimos em até US$ 5,3 trilhões em hipotecas e flexibilização das regras para compras de segundas casas.

A China deve desbloquear pelo menos 800 bilhões de yuans (US$ 165 bilhões) de suporte de liquidez para seu mercado de ações. As autoridades estavam estudando a criação de um fundo de estabilização de ações.

Com isso, apesar uma queda ontem, os títulos da China se recuperaram, com os rendimentos de 10 e 30 anos atingindo baixas recordes. A maior demanda pelos títulos de um país tende a fortalecer sua moeda, o que está acontecendo neste momento na China.

Os rendimentos dos títulos de 10 anos subiram para 2,067% na quarta-feira, enquanto os dos títulos de 30 anos subiram para 2,173%.

As ações chinesas também se recuperaram ontem após o anúncio, com o Índice Hang Seng de Hong Kong tendo seu melhor dia em sete meses, enquanto o CSI 300registrou seu maior ganho em mais de quatro anos.