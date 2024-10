Novas marcas chinesas de veículos elétricos batem recordes de vendas em setembro

Novas marcas chinesas de veículos elétricos atingem recordes de vendas

Com novos produtos, subsídios e outras políticas, diversas empresas emergentes no setor de automóveis na China obtiveram excelentes resultados de vendas em setembro, atingindo recordes mensais. Entre os destaques estão Li Auto, Leapmotor, XPeng e Deepal. A Associação Nacional de Automóveis de Passageiros da China prevê que as vendas de veículos de nova energia em setembro podem atingir 1,1 milhão de unidades, com uma taxa de penetração de aproximadamente 52,4%.

Estrutura do mercado em setembro

Em setembro, a estrutura das novas empresas automotivas chinesas manteve-se estável. Li Auto, Harmony Intelligent Mobility Alliance e Leapmotor continuam no primeiro escalão, com entregas mensais superiores a 30.000 veículos. Empresas como NIO, Zeekr e XPeng formam o segundo escalão, com entregas mensais acima de 20.000 unidades. Outras marcas como Avatr, IM Motors e Jiyue Auto também registraram crescimento acentuado em relação ao mês anterior.

Principais resultados das marcas

Li Auto: entregou 53.700 veículos, um aumento de 48,9% em relação ao ano anterior, consolidando um total de 341.800 veículos até 30 de setembro. No terceiro trimestre, entregou 152.800 carros, um crescimento de 45,4% anual.

Harmony Intelligent Mobility Alliance: entregou 39.900 veículos, destacando-se o modelo AITO M7, com 16.800 unidades entregues. O recém-lançado LUXEED R7 já acumulou mais de 11.000 encomendas até o fim de setembro.

Leapmotor: alcançou um crescimento impressionante de 113% em relação ao mesmo período do ano passado, com 33.800 veículos entregues em setembro. Nos primeiros três trimestres de 2024, a marca entregou 172.900 veículos, 94% a mais que em 2023.

Crescimento contínuo da XPeng e NIO

A XPeng estabeleceu um novo recorde com 21.300 veículos entregues em setembro. O modelo MONA M03 foi o grande destaque, representando mais de 10.000 unidades. Com o lançamento do modelo P7+ em outubro, a expectativa é de que as vendas continuem em alta.

Por sua vez, a NIO entregou 21.200 veículos, mantendo um nível de vendas superior a 20.000 unidades por cinco meses consecutivos. A marca espera que o modelo ONVO L60, atualmente em fase de aumento de produção, atinja 10.000 unidades mensais até dezembro.

Empresas tradicionais, como BYD, também se destacaram, com vendas de 419.400 veículos de nova energia, um aumento de 45,91% em relação ao mesmo período do ano passado.

O mercado de veículos elétricos da China demonstra um crescimento robusto, impulsionado por políticas governamentais e forte demanda interna. Marcas emergentes e tradicionais competem por uma fatia crescente desse mercado estratégico.