Lula diz que aumento do custo de vida é 'o que mais preocupa' e que salários precisam subir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o aumento do custo de vida no Brasil é a "coisa que mais preocupa" o governo neste momento. O chefe do Executivo falou sobre o tema em entrevista concedida a uma Rádio Diário FM, de Macapá, na manhã desta quarta-feira, 12, quando relacionou a questão econômica a taxa de desemprego do país e a necessidade de entender que o brasileiro deseja empreender.

"A coisa que mais me preocupa é o aumento do custo de vida. Temos o menor índice de desemprego da história do Brasil. É preciso saber qual a causa do porquê as pessoas não querem entrar no mercado de trabalho. Nós estamos trabalhando para também dar oportunidade para quem quer trabalhar por conta própria. Precisamos oferecer oportunidade para as pessoas serem boas empreendedoras", disse.

Ainda falando sobre o preço dos alimentos, o presidente considerou importante equilibrar a exportação de alimentos com a necessidade de consumo do mercado interno.

"O Brasil virou exportador de commodity. Exportamos muita coisa. Temos que nos preparar para atender o mercado externo sem deixar de atender o mercado interno. Isso me preocupa e preocupa os ministérios. Estamos vendo como vamos baratear o alimento e continuar aumentando o salário".

Mercado de trabalho

Lula ainda disse que o mercado de trabalho brasileiro enfrenta um problema em que jovens não estão mais dispostos a se "submeter" às regras de uma carteira de trabalho assinada. Segundo o presidente, a juventude quer empreender, e o governo precisa dar oportunidades para que isso aconteça.

"As pessoas não querem mais se submeter às regras de trabalho, todos os dias. As pessoas querem progredir, inventar e mostrar que são capazes. Temos então que colocar o empreendedorismo na nossa cabeça".

Segundo o presidente, benefícios concedidos pelo governo não são barreiras para a entrada de pessoas no mercado de trabalho, ao contrário do que empresários vem alegando, de acordo com o presidente.

"Eu tenho conversado com muitos empresários do norte, nordeste, do sudeste, em que eles se queixam muito que querem contratar mão de obra e essa mão de obra não existe e querem jogar a culpa no benefício que o governo oferece para população. O governo oferece benefício na perspectiva de que as pessoas possam arrumar emprego e sair desse benefício, porque o benefício é para ajudar os mais necessitados", afirmou Lula.

Mercado externo

Questionado sobre as perspectivas das exportações diante de um cenário em que o presidente americano Donald Trump impõe taxas sob o comércio de produtos, Lula afirmou que vai viajar ao Japão no dia 27 deste mês para "abrir as portas" no país para o comércio da carne brasileira

"O papel de um presidente da República não é fazer negócio, é abrir a porta. É por isso que nosso comércio está crescendo. Eu vou agora dia 27 para o Japão para abrir as portas para a compra da carne brasileira. Eu já tinha aberto a porta para a compra da fruta brasileira".