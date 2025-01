Lula analisa medidas para garantir oferta de alimentos sem taxação de exportações

O governo federal está preparando um conjunto de medidas para garantir a produção adequada de alimentos no Brasil, enquanto descarta ações como controle de preços ou taxação de exportações. Segundo fontes ligadas ao tema, as propostas ainda estão em fase de diagnóstico e devem ser apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, em reunião marcada para 9h, na Granja do Torto.

A prioridade é criar condições para que os principais alimentos da dieta brasileira sejam oferecidos no mercado interno a preços acessíveis. Entre as possibilidades discutidas estão o aumento do crédito agrícola e a assistência técnica para produtores. Além disso, o governo também avalia formas de reduzir os custos de intermediação em cartões de refeição (VR) e alimentação (VT), que hoje impactam o preço final pago pelo consumidor.

Discussões e divergências internas

A reunião de quinta-feira, liderada pela Casa Civil, contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Paulo Teixeira, e do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. O diagnóstico inicial identificou diversos fatores que afetam os preços dos alimentos, como o impacto do dólar, eventos climáticos e a crescente demanda internacional por produtos brasileiros, como carne e café.

Ainda há divergências entre os ministérios. Enquanto áreas ligadas à agricultura apontam a valorização do real como fator que pode beneficiar os custos de insumos, a equipe econômica também considera que a oferta foi prejudicada por problemas climáticos e que a agricultura local já enfrenta desafios para atender tanto ao mercado interno quanto à exportação.

Medidas já implementadas pelo governo

Entre as ações já adotadas pelo governo, destacam-se o fortalecimento da agricultura familiar e o aumento de 43% no volume de recursos disponíveis no Plano Safra. Isso permitiu um crescimento significativo na produção de alimentos como feijão, cebola, cenoura, batata e abóbora. Outra iniciativa avaliada positivamente foi o estímulo à produção de arroz por meio de contratos de opção, especialmente em resposta à tragédia no Rio Grande do Sul.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também citou que a regulamentação dos cartões de benefícios pode ser uma solução para aliviar os custos de lojistas e, consequentemente, baratear os alimentos. No entanto, esse tema enfrenta impasses entre a Fazenda e o Banco Central, que já declarou não ter competência para tratar da questão.

Esclarecimentos sobre “intervenções”

Nesta quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo está realizando reuniões para buscar um "conjunto de intervenções" que ajudem a reduzir os preços dos alimentos. No entanto, ele depois substituiu o termo "intervenções" por "medidas" para evitar mal-entendidos.

“Para não ter ruído de comunicação e para ninguém ficar derivando para outras imaginações, vamos substituir a palavra intervenções por medidas”, afirmou Costa à CNN Brasil. Ele reforçou que o foco está em ouvir a sociedade, os ministros e as sugestões do setor privado para ampliar a oferta de alimentos.

