Lula diz que 'comportamento' de Trump dificulta comprometimento de países ricos com meio ambiente Uma das primeiras decisões de Trump após retomar a Casa Branca foi deixar o Acordo de Paris. Brasil sedia cúpula do clima, a COP 30, em novembro

(FILES) Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the third session of the G20 Leaders' Meeting in Rio de Janeiro, Brazil, on November 19, 2024. The number of Brazilians living below the poverty line is the lowest since 2012, according to official figures released on December 4, 2024, which show that the country had 8.7 million fewer poor people in 2023 compared to the previous year. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (AFP)