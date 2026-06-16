Japão eleva taxa básica para 1%, maior patamar desde 1995

O Banco do Japão elevou nesta terça-feira, 16, sua taxa básica de juros para 1%, o maior nível desde 1995, em uma tentativa de conter a inflação impulsionada pelo aumento dos custos de energia durante a guerra no Oriente Médio.

A decisão representa uma alta de 0,25 ponto percentual e marca o primeiro aumento dos juros desde dezembro. A medida já era esperada pelo mercado e ocorre em meio a um movimento de aperto monetário adotado por outros bancos centrais ao redor do mundo.

A economia japonesa foi fortemente impactada pelo conflito iniciado em fevereiro entre Israel e Irã. Antes da guerra, cerca de 90% do petróleo importado pelo Japão vinha do Oriente Médio, o que aumentou a vulnerabilidade do país à disparada dos preços da energia.

Além do petróleo mais caro, o Japão enfrentou a desvalorização do iene frente ao dólar, fenômeno agravado pela diferença entre os juros japoneses e americanos. A moeda japonesa chegou a operar próxima de 160 ienes por dólar, levando o governo a gastar cerca de 11,7 trilhões de ienes para tentar conter sua queda.

A decisão do Banco do Japão ocorre após recentes aumentos de juros promovidos pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Indonésia.

O mercado agora acompanha a reunião do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, que também avalia os impactos da inflação elevada sobre a economia americana.

Mesmo após o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito, autoridades monetárias continuam monitorando os efeitos da crise sobre os preços globais, especialmente nos setores de energia e transporte.