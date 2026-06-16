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Sem mão de obra, Japão investe R$ 173 milhões para atrair estrangeiros

Prefeituras vão financiar aulas de japonês, apoio financeiro e programas de integração

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 07h40.

As 47 prefeituras do Japão planejam investir juntas ao menos 5,5 bilhões de ienes (cerca de R$ 173 milhões) em programas para atrair e integrar trabalhadores estrangeiros durante o atual ano fiscal.

Os recursos serão destinados a iniciativas como aulas de língua japonesa, apoio financeiro a estudantes internacionais e até auxílio na compra de eletrodomésticos para quem decidir se estabelecer no país.

A medida reflete a crescente preocupação das autoridades com a falta de mão de obra. Segundo a emissora estatal NHK, 441 empresas encerraram as atividades no ano fiscal de 2025 por não conseguirem contratar trabalhadores suficientes.

O problema é mais grave em regiões rurais e cidades do interior, onde o envelhecimento da população e a queda da taxa de natalidade reduziram a oferta de trabalhadores.

Além dos incentivos financeiros, governos locais passaram a promover feiras de emprego, seminários e eventos voltados tanto para estrangeiros quanto para empresas interessadas em contratá-los.

O objetivo é orientar empregadores sobre vistos, regras trabalhistas e formas de integração dos novos funcionários.

Entre as administrações que mais investirão nos programas estão Tóquio, com cerca de US$ 5 milhões previstos, a província de Mie, com US$ 3,1 milhões, e Ehime, com aproximadamente US$ 1,6 milhão.

Segundo o pesquisador Inoue Hajime, especialista em políticas para estrangeiros do Instituto de Pesquisa do Japão, esses trabalhadores se tornaram essenciais para manter serviços e atividades econômicas em funcionamento.

Saúde e indústria concentram demanda

A necessidade de profissionais é especialmente urgente no setor de saúde. Hospitais, clínicas e instituições de atendimento a idosos enfrentam dificuldades para preencher vagas em um dos países mais envelhecidos do mundo.

A agricultura também está entre as áreas prioritárias, já que muitas regiões sofrem com a falta de jovens interessados em permanecer no campo.

Na indústria de manufatura, principal empregadora de estrangeiros no Japão, empresas dos setores automotivo, eletrônico e de máquinas ampliaram as contratações internacionais para manter a produção.

Outras áreas com forte demanda incluem comércio, hotelaria, alimentação, serviços e construção civil, setores que enfrentam dificuldades crescentes para encontrar trabalhadores locais e dependem cada vez mais da mão de obra estrangeira.

*Com O Globo

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