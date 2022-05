Prévia da inflação desacelera para 0,59% em maio com energia mais baixa

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação, teve alta de 0,59% em maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 meses, a alta no IPCA-15 ficou em 12,20%.

O dado para maio veio acima da expectativa do mercado, que era de 0,45% para o IPCA-15 mês.

Ainda assim, o IPCA-15 de maio ficou abaixo dos meses anteriores, mostrando alguma desaceleração da inflação após as altas sucessivas na taxa de juros promovidas pelo Banco Central.

Em março, o IPCA-15 foi de 0,95% e, em abril, acelerou para 1,73%. Os índices foram os maiores para o mês desde a década de 1990, no início do Plano Real.

O IPCA-15 é medido entre meados de abril e meados de maio, e serve como prévia para a inflação oficial de maio, a ser divulgada após encerrado o mês.

Segundo o IBGE, um dos principais fatores que levaram à desaceleração foi a redução na tarifa de energia elétrica, com este subitem caindo 14% no período.

No outro lado, combustíveis seguem entre as principais altas, embora com variações menores em maio do que em abril (o grupo Transportes, que inclui os combustíveis, subiu 1,8%, contra 3,43% em abril).

A alta autorizada nos remédios também aparece entre os destaques do IPCA-15, com aumento de mais de 5% no grupo de produtos farmacêuticos.

*Mais informações em instantes