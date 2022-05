Batata, leite, táxi, remédios: veja o que mais subiu de preço em abril

A inflação de abril fechou o mês com variação de 1,06% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo divulgou nesta quarta-feira, 11, o IBGE. A alta foi menor do que a de março, mas esta ainda é a maior inflação para o mês de abril em 26 anos, desde 1996.

No acumulado de 12 meses, a inflação foi de 12,13%.

Como nos meses anteriores, alimentos e combustíveis puxaram as altas. Juntos, os grupos de "Alimentos e Bebidas" e "Transportes" (que incluem os combustíveis) responderam por 80% do IPCA de abril, diz o IBGE.

Além de raízes (como a cenoura, uma das campeãs de inflação no ano), legumes e hortaliças, um destaque nas altas de preço são as farinhas e produtos panificados, em meio à disparada do preço do trigo no mercado internacional com a guerra na Ucrânia.

O pão francês, por exemplo, subiu 4,5% no mês.

A gasolina, que tem o maior impacto na cesta do IPCA, subiu 2,48% em abril, mas não esteve entre as maiores altas do mês: o vencedor entre os combustíveis foi o etanol, que subiu mais de 8%, seguido pelo diesel, que ficou quase 5% mais caro.

Desta vez, além disso, há alguns outros destaques: as corridas de táxi subiram mais de 9% em abril, com reajuste nas tarifas em várias cidades, como São Paulo. O transporte por aplicativo (que inclui apps como Uber e 99) subiu pouco mais de 4% no mês.

Os táxis vinham com preços muito competitivos diante das altas do transporte por aplicativo: no IPCA, subiram somente 11% em um ano até abril, perto de 67% dos apps.

Os remédios também tiveram reajuste geral neste mês. Com base na inflação acumulada do ano passado, foi autorizado pelo órgão regulador do setor um reajuste de até 10,9% nos medicamentos, a depender da categoria, e que fez alguns medicamentos figurarem entre as maiores altas do mês.

Veja os itens que mais subiram de preço em abril:

(variação mensal, em %)

Batata-inglesa — 18.28%

18.28% Morango — 17.66%

17.66% Maracujá — 15.99%

15.99% Couve-flor — 13.25%

13.25% Açaí (emulsão) — 11.73%

11.73% Leite longa vida — 10.31%

10.31% Tomate — 10.18%

10.18% Passagem aérea — 9.48%

9.48% Abobrinha — 9.31%

9.31% Táxi — 9.16%

9.16% Etanol — 8.44%

8.44% Óleo de soja — 8.24%

8.24% Hormonal — 7.96%

7.96% Flores naturais — 7.76%

7.76% Farinha de trigo — 7.34%

7.34% Melão — 7.32%

7.32% Feijão carioca (rajado) — 7.1%

7.1% Hipotensor e hipocolesterolêmico — 6.81%

6.81% Anti-inflamatório e antirreumático — 6.79%

6.79% Oftalmológico — 6.75%

6.75% Antialérgico e broncodilatador — 6.66%

6.66% Gastroprotetor — 6.63%

6.63% Antidiabético — 6.34%

6.34% Óleos e gorduras — 6.17%

6.17% Anti-infeccioso e antibiótico — 6.15%

Veja os itens com maior alta acumulada em 12 meses

(variação anual até abril, em %)