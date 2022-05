Inflação de abril é de 1,06% no IPCA, a maior para o mês desde 1996

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de abril com variação de 1,06%, segundo divulgou nesta quarta-feira, 11, o IBGE.

Essa é a maior variação para um mês de abril desde 1996, em um período logo após a implementação do Plano Real. A inflação também segue muito acima dos patamares de 2021: em abril do ano passado, a alta havia sido de 0,31%.

No acumulado de 12 meses, a variação no IPCA foi de 12,13%.

As altas do mês foram puxadas sobretudo por alimentos e combustíveis. Juntos, os grupos de "Alimentos e Bebidas" e "Transportes" (que incluem os combustíveis) responderam por 80% do IPCA de abril, diz o IBGE.

“Alimentos e transportes, que já haviam subido no mês anterior, continuaram em alta em abril", disse em nota o analista da pesquisa do IBGE, André Almeida.

A inflação mensal de abril desacelerou levemente em relação ao mês anterior, após a tendência de alta neste começo de ano:

Em janeiro, a inflação mensal foi de 0,54% , e o acumulado de 12 meses, de 10,38% na ocasião;

, e o acumulado de 12 meses, de 10,38% na ocasião; Em fevereiro, foi de 1,01% e 10,54% em 12 meses.

Em março, foi de 1,62% e 11,30% em 12 meses.

Já é dado como certo que a inflação ficará acima do teto da meta do Banco Central, de 5%, apesar das altas na taxa de juros promovidas pelo BC.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, em 5 de maio, a taxa de juros foi elevada em mais um ponto percentual, indo a 12,75%.

A expectativa do mercado no último boletim Focus é de que o IPCA anual fique perto de 8% até o fim do ano. Como a EXAME mostrou, a expectativa é de que a inflação siga acima de 10% até o segundo semestre.

O que mais subiu de preço em abril

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta no mês de março.

No grupo "Alimentos e Bebidas" (alta de 2,06%), o consumo em domicílio teve variação novamente acima da inflação geral (2,59%).

Houve aumento de preço em itens importantes na cesta do consumidor, ressalta Almeida, do IBGE, como leite longa vida, batata, tomate, pão francês e carne.

A batata-inglesa subiu 18,28% só em abril;

só em abril; O tomate subiu 10,18%;

subiu 10,18%; O leite longa vida subiu mais de 10%;

vida subiu mais de 10%; O óleo de soja subiu 8,24%;

subiu 8,24%; O pão francês subiu 4,52%;

subiu 4,52%; E as carnes subiram 1,02%.

Já no grupo "Transportes" (1,91%), os combustíveis seguiram subindo. A alta da gasolina é importante por ser o subitem com mais peso na cesta do IPCA, enquanto a alta de combustíveis como o diesel impacta também os custos de logística e preços de outros produtos.

A gasolina subiu 2,48% em abril;

2,48% em abril; O etanol subiu 8,44%;

subiu 8,44%; O óleo diesel subiu 4,74%.

Queda na energia elétrica

O grupo "Habitação" (-1,14%) foi o único com queda em abril, devido à redução nos preços da energia elétrica (-6,27%) com a mudança de bandeira tarifária. Desde setembro do ano passado, em meio às secas, estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, que aumenta os custos da energia ao consumidor. A bandeira foi substituída pela verde no último dia 16 de abril, o que ajudou nos preços.

Por outro lado, ainda nos custos de habitação, as altas do gás trazem pressão importante. O gás de botijão subiu 3,32% em abril e o gás encanado, 1,38% (a média nacional foi puxada sobretudo por elevação da tarifa no Rio de Janeiro).

Esse último pode ter tarifas reajustadas em outras regiões nas próximas semanas após a Petrobras anunciar aumento de 19% em seus preços do gás natural no fim de abril, que deve se mostrar sobretudo a partir do IPCA de maio no gás encanado, além de impacto no gás veicular.

Já o gás de botijão usa o GLP, um derivado do petróleo, que não teve aumentos oficiais em abril (o último aumento nas refinarias da Petrobras havia sido em 11 de março, com posterior redução em abril). Mas o GLP também vem em alta com os preços no mercado internacional, uma vez que parte da oferta interna é suprida por importadores.

O preço médio do botijão de 13 quilos ficou em R$ 113,11 na última semana (até 7 de maio), segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

