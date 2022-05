Selic a 12,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 4, aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic, de 11,75% para 12,75% ao ano. É a décima alta consecutiva da taxa.

A decisão já era esperada pelo mercado diante do cenário inflacionário persistente. A alta dos preços é causada por problemas na cadeia de produção tanto por conta da política de covid zero na China quanto pela continuidade da guerra na Ucrânia. Como resultado, o preço das commodities são impactados. Nesta quarta-feira, 4, mais cedo, o Fed subiu o juro dos EUA em 0,5 ponto porcentual.

A taxa básica de juros deve continuar a subir. Segundo o último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC com as projeções do mercado, a expectativa é que a Selic encerre 2022 a 13,25% ao ano.

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a nova taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.

Investimento de R$ 5 mil

Meses Poupança (em R$) CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 5.171,32 5222,77 5282,99 5237,7 5242,32 12 5348,5 5469,8 5600,3 5502 5512 18 5531,76 5727,73 5935,66 5778,11 5794,35 24 5721,29 6002,81 6297,62 6072,96 6096,4 30 5917,32 6262,67 6644 6352,07 6382,78

Investimento de R$ 10 mil

Dias Poupança (em R$) CDB 90% do CDI (bancos grandes) (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios) (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic (em R$) 6 10.342,63 10445,54 10565,97 10475,4 10484,64 12 10697 10939,6 11200,6 11004 11024 18 11063,51 11455,46 11871,31 11556,21 11588,69 24 11442,58 12005,62 12595,24 12145,91 12192,8 30 11834,64 12525,34 13288,01 12704,15 12765,57

Investimento de R$ 15 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 15513,95 15668,31 15848,96 15713,1 15726,97 12 16045,5 16409,4 16800,9 16506 16536 18 16595,27 17183,19 17806,97 17334,32 17383,04 24 17163,87 18008,43 18892,86 18218,87 18289,2 30 17751,96 18788 19932,01 19056,22 19148,35

Em todos os prazos, CDBs de bancos médios, que pagam 110% do CDI são os mais rentáveis entre as opções analisadas.

Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de Imposto de Renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa.

Onde investir para a reserva de emergência?



O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.