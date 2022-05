Petrobras desaba 3% em NY após governo pedir nova troca de presidente

As ADRs da Petrobras negociadas em Nova York chegam a cair mais de 3% no pré-mercado americano desta terça-feira, 24, em uma forte reação do mercado à nova interferência do governo de Jair Bolsonaro na estatal. As perdas na tela, porém, superam 10%, já que a ação passa a ser negociada sem o direito de recebimento de dividendos nesta terça.

José Mauro Ferreira Coelho, atual presidente da companhia, deve deixar o cargo com menos de dois meses no posto. Sua saída foi solicitada na última noite por meio de ofício do Ministério de Minas e Energia, que indicou Caio Mario Paes de Andrade para assumir a estatal. Paes de Andrade atualmente atua como secretário de Desburocratização do governo e, diferentemente de seu antecessor, não tem experiência no setor.

A troca de nomes ocorre em meio aos sucessivos aumentos do preços de combustíveis pela Petrobras e a poucos meses das eleições presidenciais. O maior temor de investidores é de que a política de paridade internacional de preços da companhia seja ameaçada pelas ingerências na estatal.

As pressões sobre o aumento do combustível, por sinal, já custaram o cargo do próprio Ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, substituído por Adolfo Sachsida há menos de duas semanas.

Caio Mario Paes de Andrade é o quarto nome indicado pelo governo de Jair Bolsonaro ao cargo de presidente da Petrobras -- isso sem considerar Adriano Pires, que rejeitou assumir a companhia.