Inflação nos EUA sobe 0,5% em janeiro e acumulado fica em 6,4%

A inflação dos EUA subiu 0,5% em janeiro, segundo divulgado pelo governo americano nesta terça-feira, 14, na medição do Consumer Price Index (CPI), principal índice inflacionário do país. No mês anterior, a inflação mensal havia fechado em queda de 0,1%.

O acumulado em 12 meses ficou em 6,4%, leve queda em relação aos 6,5% no acumulado até dezembro.

O número de janeiro veio em linha com as expectativas do mercado, mas levemente acima de algumas das projeções. As altas de combustíveis e energia (como a alta de 2,4% na gasolina e 6,7% no gás) estiveram entre os destaques do mês, assim como habitação (alta de 0,7%).

O resultado indica que a inflação americana continuou sua trajetória de queda iniciada em junho passado, quando o índice chegou a 9,1%, no auge da alta dos combustíveis com a guerra na Ucrânia. Ainda assim, os números mostram que a queda inflacionária pode estar perto de ser interrompida em patamar ainda alto para o histórico do país.

A desaceleração da inflação americana nos últimos meses foi impulsionada pelos riscos de recessão, que fizeram baixar o preço do petróleo e de outras commodities no exterior. Na política monetária, o Fed, banco central americano, também iniciou forte trajetória de alta de juros.

A inflação americana no primeiro semestre de 2022 beirou seu maior patamar em 40 anos, o pior nível desde o choque do petróleo no fim dos anos 1970.

Além dos choques externos, o mercado de trabalho americano vive cenário de "emprego pleno", com taxa de desemprego em 3,4%, ajudando a impulsionar as pressões inflacionárias pelo lado da demanda.

Apesar disso, com a desaceleração da inflação vista nos último meses, o Fed começou o ano reduzindo o ritmo de alta de juros. A instituição elevou no último dia 1º de fevereiro a taxa de juros americana em 0,25 ponto percentual (p.p.), para o intervalo entre 4,5% e 4,75%, em alta menor do que nas reuniões anteriores. Mas os resultados da inflação e mercado de trabalho nos EUA continuam sendo observados pelo Fed para analisar a decisão de reduzir as altas na taxa de juros ou seguir com maior aperto monetário.