EUA divulga payroll de agosto nesta sexta — e que pode ser crucial para o Fed

Wall Street está se preparando para um dos momentos mais importantes do ano nesta sexta-feira: O Departamento do Trabalho divulgará o payroll que deve ajudar a determinar o futuro da política de juros do Federal Reserve.

O consenso de Wall Street é de crescimento de 161.000 vagas em agosto e um ligeiro declínio na taxa de desemprego para 4,2%, de acordo com a Dow Jones.

No entanto, dados recentes apontaram para uma forte desaceleração nas contratações e colocaram algum risco de queda nessa previsão.

Os mercados estão certos de que o Fed começará a reduzir as taxas de juros em algumas semanas, com a possibilidade de um corte acima do esperado dependendo do que o relatório de sexta-feira mostrar, segundo a CNBC.

Embora o crescimento do emprego tenha diminuído durante grande parte de 2024, a desaceleração atingiu o mercado com um relatório de julho que mostrou um crescimento de apenas 114.000 postos de trabalho. Esse nem foi o menor número do ano, mas ocorreu após uma reunião do Fed que despertou o sentimento de que o banco central estava sendo muito complacente sobre uma economia enfraquecida e poderia manter as taxas de juros altas por muito tempo.

Relatórios de emprego

O que se seguiu foi uma série de relatórios indicando que, embora a economia ainda esteja em pé, as contratações estão desacelerando, o setor industrial está caindo ainda mais e é hora do Fed começar a cortar os juros antes que corra o risco de exagerar na dose na luta contra a inflação e arrastar a economia para a recessão.

As últimas más notícias vieram na quinta-feira, quando a empresa de processamento de folhas de pagamento ADP colocou o crescimento do emprego privado em agosto em apenas 99.000, o menor ganho desde janeiro de 2021.

Os mercados esperam que o Fed reduza as taxas de referência em pelo menos 0,25% em sua próxima reunião - em 18 de setembro -, com a possibilidade de uma redução de meio ponto. O Fed não reduziu sua taxa de referência em meio ponto desde os cortes de emergência durante os primeiros dias da Covid, em 2020.