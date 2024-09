Criação de empregos privados abaixo do esperado nos EUA reforça expectativa de corte de 50 bps

Os dados de criação de empregos privados nos Estados Unidos, medidos pelo Instituto ADP, ficaram abaixo do esperado em agosto. Foram registradas 99 mil novas vagas, enquanto o mercado projetava 144 mil. O resultado também representou uma desaceleração em relação ao mês anterior, revisado de 122 mil para 111 mil.

A desaceleração no mercado de trabalho reforça as expectativas de que o Federal Reserve possa iniciar o ciclo de queda de juros com um corte de 50 pontos-base (bps) na decisão prevista para o dia 18 de setembro.

Após a divulgação do ADP nesta manhã, a probabilidade de um corte de 50 bps subiu marginalmente de 44% para 45%, segundo o CME Group. Há uma semana, essa chance era de 34%. No entanto, o corte de 25 bps ainda é visto como o cenário mais provável, com uma probabilidade de 55%.

O relatório do ADP é frequentemente considerado uma prévia dos dados oficiais do mercado de trabalho, que serão divulgados nesta sexta-feira, 7. A expectativa para o payroll é de 164 mil novos empregos urbanos, com uma redução na taxa de desemprego de 4,3% para 4,2%.

Os investidores estão atentos aos dados de atividade econômica, buscando pistas sobre o ritmo da queda dos juros nos Estados Unidos. O consenso atual é que o impacto retardado do aperto monetário sobre a atividade econômica será limitado. Esse cenário é visto como positivo para ativos de risco e investimentos em mercados emergentes, como o Brasil. No entanto, o risco de uma recessão nos EUA, embora considerado improvável, ainda não pode ser descartado.

Impacto nos mercados

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuam nesta manhã, refletindo a expectativa de juros mais baixos. No mercado de ações, os principais índices americanos abriram perto da estabilidade, com investidores aguardando mais dados econômicos. Ainda nesta quinta-feira, serão divulgados os números de atividade do ISM.