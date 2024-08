Ata do Fed aponta para início de cortes em setembro

Ao que tudo aponta, o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos começará, de fato, em setembro, após quatro anos e meio -- segundo a ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano) divulgada nesta quarta-feira, 21.

De acordo com o documento, a “vasta maioria” dos dirigentes observam que, se os dados continuarem progredindo conforme o esperado, um corte na próxima reunião já seria apropriado.

Ainda segundo a ata, vários membros já defenderam, inclusive, um corte de 0,25 pontos percentuais (p.p.) na última reunião, de julho, por considerarem que o progresso no combate à inflação seria suficiente para justificar a redução da taxa básica de juros por lá.

O aumento da taxa de desemprego também foi citado na reunião de 30 e 31 de julho como um argumento plausível para a redução, diz o documento.

Somado à desaceleração do mercado de trabalho, a ata também traz o crescimento da economia em um ritmo menor do que no ano passado como um dos motivos para o corte em julho.

Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, a ata veio em um tom 'dovish' (apontando para uma tendência de queda de juros), com destaque para a percepção dos participantes que a perspectiva de desinflação deve seguir à frente e que os riscos altistas ao cenário de inflação perderam força.

Christian Thorgaard, economista-chefe da Skopos, também ressalta que a ata sugere que os fatores que deprimiram a inflação devem seguir imprimindo trajetória de moderação, como aluguéis desacelerando, serviços e mercado de trabalho mais fracos e expectativas ancoradas.

"Riscos de inflação baixaram e riscos ao emprego subiram; alguns diretores notam que desaceleração adicional arrisca uma piora mais consistente no mercado de trabalho."

Na leitura do executivo, o tom da ata, aliado ao payroll (relatório oficial de emprego dos EUA) de julho -- e sua revisão anual hoje -- justificariam o começo de um ciclo de cortes em setembro com queda de 0,50 pontos percentuais.