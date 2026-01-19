Economia

Boletim Focus: mercado reduz projeção da inflação para 2026

Expectativas para o PIB, câmbio e Selic foram mantidas neste ano e em 2027

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08h57.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 19. 

Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida de 4,05% para 4,02%. Em 2027, 2028 e 2029 a projeção se manteve.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 reduzida de 4,05% para 4,02%. Em 2027, a expectativa se manteve em 3,80%

Para 2028 e 2029 a projeção ficou estável em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 e 2027 ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2028 e 2029 permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa em 12,25%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%. A estimativa aumentou de 9,88% e 10% em 2028, enquanto para 2029 se manteve em 9,50%

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa do dólar para 2026 e 2027 em R$ 5,50. A projeção da moeda para 2028 ficou em US$ 5,52. Em 2029, a expectativa também aumentou para US$ 5,57.

