Caged: Brasil cria 255.321 empregos formais em fevereiro

O Brasil registrou a criação de 255.321 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026, como mostram os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta terça-feira, 31.

O resultado decorre de 2.381.767 admissões e 2.126.446 desligamentos no período, indicando saldo positivo no mercado formal.

Apesar do saldo positivo, o resultado é inferior a fevereiro de 2025, quando foram abertas 431.995 vagas.

Desempenho dos setores

Todos os cinco principais setores da economia apresentaram desempenho positivo no mês. O setor de Serviços liderou a geração de vagas, com 177.953 novos postos.

Na sequência aparecem a Indústria (+32.027), a Construção (+31.099), a Agropecuária (+8.123) e o Comércio (+6.127). O avanço disseminado entre os setores indica expansão do emprego formal em diferentes áreas da economia, informou o MTE.

Dentro de Serviços, os destaques ficaram com educação (+49.013), atividades administrativas e serviços complementares (+37.972), transporte e armazenagem (+17.886) e alojamento e alimentação (+16.920). Esses segmentos concentraram a maior parte das contratações no período.

Na Indústria, a abertura de vagas foi impulsionada por atividades como abate e fabricação de produtos de carne, processamento industrial do fumo e produção de calçados. No setor de Construção, o crescimento ocorreu principalmente em obras de edifícios e projetos de infraestrutura. Esses segmentos concentraram os principais movimentos de contratação fora do setor de serviços.

Regiões Sul e Sudeste com os melhores resultados

O recorte regional mostra que o saldo foi positivo em 24 das 27 unidades da federação. Entre os estados, São Paulo liderou com 95.896 vagas, seguido por Rio Grande do Sul (+24.392) e Minas Gerais (+22.874). Em contrapartida, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba registraram resultados negativos no mês, como mostrou o Caged.

Salário médio

Entre os grupos populacionais, houve saldo positivo tanto para mulheres (+155.064) quanto para homens (+100.257). Os jovens de até 24 anos concentraram a maior parte das vagas, com 163.056 novos postos, o equivalente a 63,9% do total gerado em fevereiro.

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97 em fevereiro de 2026, com recuo de 2,3% em relação a janeiro. Na comparação com o mesmo mês de 2025, houve alta de 2,75%, indicando variação positiva no período anual.

No acumulado do ano, foram criados 370.339 empregos formais, elevando o estoque de vínculos celetistas para mais de 48,8 milhões. Em 12 meses, o saldo chega a 1.047.024 postos de trabalho.

No recorte setorial acumulado, quatro dos cinco grandes grupos registraram crescimento. O setor de Serviços lidera com saldo de +221.084 vagas (+0,9%), seguido pela Indústria (+86.091), Construção (+81.637) e Agropecuária (+31.930). O Comércio apresentou saldo negativo, com -50.395 postos no período.