Economia

Macro em Pauta

Caged: Brasil cria 255.321 empregos formais em fevereiro

Apesar do saldo positivo, o resultado é considerado menor do que fevereiro de 2025, quando foram registradas 431.995 vagas abertas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de março de 2026 às 15h04.

Última atualização em 31 de março de 2026 às 15h08.

Tudo sobreCaged
Saiba mais

O Brasil registrou a criação de 255.321 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2026, como mostram os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta terça-feira, 31.

O resultado decorre de 2.381.767 admissões e 2.126.446 desligamentos no período, indicando saldo positivo no mercado formal.

Apesar do saldo positivo, o resultado é inferior a fevereiro de 2025, quando foram abertas 431.995 vagas.

Desempenho dos setores

Todos os cinco principais setores da economia apresentaram desempenho positivo no mês. O setor de Serviços liderou a geração de vagas, com 177.953 novos postos.

Na sequência aparecem a Indústria (+32.027), a Construção (+31.099), a Agropecuária (+8.123) e o Comércio (+6.127). O avanço disseminado entre os setores indica expansão do emprego formal em diferentes áreas da economia, informou o MTE.

Dentro de Serviços, os destaques ficaram com educação (+49.013), atividades administrativas e serviços complementares (+37.972), transporte e armazenagem (+17.886) e alojamento e alimentação (+16.920). Esses segmentos concentraram a maior parte das contratações no período.

Na Indústria, a abertura de vagas foi impulsionada por atividades como abate e fabricação de produtos de carne, processamento industrial do fumo e produção de calçados. No setor de Construção, o crescimento ocorreu principalmente em obras de edifícios e projetos de infraestrutura. Esses segmentos concentraram os principais movimentos de contratação fora do setor de serviços.

Regiões Sul e Sudeste com os melhores resultados

O recorte regional mostra que o saldo foi positivo em 24 das 27 unidades da federação. Entre os estados, São Paulo liderou com 95.896 vagas, seguido por Rio Grande do Sul (+24.392) e Minas Gerais (+22.874). Em contrapartida, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba registraram resultados negativos no mês, como mostrou o Caged.

Salário médio

Entre os grupos populacionais, houve saldo positivo tanto para mulheres (+155.064) quanto para homens (+100.257). Os jovens de até 24 anos concentraram a maior parte das vagas, com 163.056 novos postos, o equivalente a 63,9% do total gerado em fevereiro.

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97 em fevereiro de 2026, com recuo de 2,3% em relação a janeiro. Na comparação com o mesmo mês de 2025, houve alta de 2,75%, indicando variação positiva no período anual.

No acumulado do ano, foram criados 370.339 empregos formais, elevando o estoque de vínculos celetistas para mais de 48,8 milhões. Em 12 meses, o saldo chega a 1.047.024 postos de trabalho.

No recorte setorial acumulado, quatro dos cinco grandes grupos registraram crescimento. O setor de Serviços lidera com saldo de +221.084 vagas (+0,9%), seguido pela Indústria (+86.091), Construção (+81.637) e Agropecuária (+31.930). O Comércio apresentou saldo negativo, com -50.395 postos no período.

Acompanhe tudo sobre:EmpregosCagedMinistério do Trabalho

Mais de Economia

Goiás não é 'lugar especial' para explorar terras raras, diz especialista

Dívida bruta do Brasil sobe a 79,2% do PIB em fevereiro, diz BC

Fazenda propõe aos bancos novo programa de renegociação de dívidas para as famílias

Brasil tem 2 vantagens para lidar com choques da Guerra do Irã, diz Galípolo

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: RH sem modelos preditivos é sinônimo de regressão 

Negócios

O papel do capital de giro na recuperação de empresas em crise

Pop

'Avatar: O Último Mestre do Ar': 2ª temporada ganha data de estreia e trailer

Mercados

Ibovespa sobe mais de 2% e dólar cai para R$ 5,18 com aceno de Trump para fim da Guerra