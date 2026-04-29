Caged: Brasil cria 613 mil postos de trabalho no 1º trimestre

O Brasil registrou em março a geração de 228.208 empregos formais, segundo dados do Novo Caged anunciados pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta quarta-feira, 29. No primeiro trimestre, o indicador acumula a geração de 613.373 postos de trabalho.

Quatro dos cinco grandes grupos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no mês de março: serviços, construção civil, indústria e comércio. Apenas agropecuária teve saldo negativo de 18.096 vagas. O ministro diz que tem a ver com a sazonalidade, em especial em razão do setor sucroalcoleeiro.

Naquela mês, 24 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo de vagas de trabalho. São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados com maior saldo positivo. Na outra ponta, Alagoas, Mato Grosso e Sergipe tiveram saldos negativos, o que, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é explicado pela sazonalidade.

A geração de empregos foi mais forte do que estimativas de agentes de mercado, disse Marinho. O ministro afirmou que a previsão era de saldo positivo de 160 mil postos de trabalho para o mês.

Os dados mostram que, apesar dos juros em patamares elevados, o mercado de trabalho ainda se mantém aquecido.