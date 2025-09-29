Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 4,81% em 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 29.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,83% para 4,81%. Para 2026, o índice caiu de 4,29% para 4,28%.

Em 2027, o índice permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também se manteve em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,48. A projeção da moeda para 2026 caiu em US$ 5,58. Para 2027, a expectativa também diminuiu para R$ 5,56, enquanto para 2028, a projeção ficou aumentou em US$ 5,56.