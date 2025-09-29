Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 4,81% em 2025

As projeções da Selic e do PIB se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027, enquanto as expectativas do câmbio reduziram no mesmo período

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08h33.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 29. 

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,83% para 4,81%.

Para 2026, o índice de inflação caiu de 4,29% para 4,28%.

As projeções da Selic e do PIB se mantiveram estáveis para 2025, 2026 e 2027, enquanto as expectativas do câmbio reduziram no mesmo período.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,83% para 4,81%. Para 2026, o índice caiu de 4,29% para 4,28%.

Em 2027, o índice permaneceu em 3,90%, enquanto para 2028 a projeção também se manteve em 3,70%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 manteve a mesma projeção da semana passada, fechando em 2,16%. Para 2026, a expectativa também ficou estável em 1,80%. A estimativa de 2027 ficou em 1,90%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,48. A projeção da moeda para 2026 caiu em US$ 5,58. Para 2027, a expectativa também diminuiu para R$ 5,56, enquanto para 2028, a projeção ficou aumentou em US$ 5,56.

