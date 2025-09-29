Invest

Pix fora do ar? Clientes relatam falha generalizada nesta segunda-feira

Nas redes sociais, usuários relatam falhas até em plataformas de comércio eletrônico

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h58.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 12h08.

O Pix está fora do ar na manhã desta segunda-feira, 29. Nas redes sociais, clientes relatam falhas generalizadas que afetam diversas instituições financeiras.

Segundo o site DownDetector, que monitora interrupções de serviços online, os problemas começaram a ser relatados por volta das 11h.

A ferramenta registrou também aumento nas reclamações em pelo menos cinco bancos, uma indicação de que a falha está relacionada ao sistema do Banco Central, e não a um banco em particular.

Nas redes sociais, usuários relatam falhas até em plataformas de comércio eletrônico.

Procurado pela EXAME, o Banco Central ainda não havia se manifestado sobre o problema.

