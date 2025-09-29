Pix fora do ar? Clientes relatam falha generalizada nesta segunda-feira

Redação Exame
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11h58.
Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 12h08.
O Pix está fora do ar na manhã desta segunda-feira, 29. Nas redes sociais, clientes relatam falhas generalizadas que afetam diversas instituições financeiras.
Segundo o site DownDetector, que monitora interrupções de serviços online, os problemas começaram a ser relatados por volta das 11h.
A ferramenta registrou também aumento nas reclamações em pelo menos cinco bancos, uma indicação de que a falha está relacionada ao sistema do Banco Central, e não a um banco em particular.
Nas redes sociais, usuários relatam falhas até em plataformas de comércio eletrônico.
Gente, o Pix caiu!
Estou tentando pagar no Mercado Pago, mas está dando erro.
O problema está no Banco Central.
— Emmanoel Igor (@manuca_oficial) September 29, 2025
Procurado pela EXAME, o Banco Central ainda não havia se manifestado sobre o problema.